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أوبيلكا يسدد 27 إرسالا ساحقا ويحرز لقب بطولة ديلراي بيتش

24
FEBRUARY
2020
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فاز الأمريكي رايلي أوبيلكا على الياباني يوشيهيتو نيشيوكا في مباراة من ثلاث مجموعات ليحرز لقب بطولة ديلراي بيتش المفتوحة للتنس في فلوريدا يوم الأحد.
 
الأمريكي رايلي أوبيلكا خلال مباراة في أستراليا يوم 21 فبراير شباط 2020. تصوير: سيرو دي لوكا - رويترز.
وحقق أوبيلكا المصنف الرابع الانتصار بتسديد 27 ضربة إرسال ساحقة ليحسم المباراة بنتيجة 7-5 و6-7 و6-2 ويحصد لقبه الثاني في بطولات اللاعبين المحترفين.
 
وقال أوبيلكا ”أنا فخور جدا بطريقة قتالي في المجموعة الثالثة. كسرت إرساله مبكرا ثم كررت الأمر. كنت في حالة بدنية رائعة وإذا كان كسر إرسالي وكان يجب اللعب لفترة أطول كنت أشعر أني في حالة جيدة“.
 
وفاز أوبيلكا بالمجموعة الأولى بعد ضربة أمامية قوية أثناء التقدم 6-5 لينال الأفضلية من الفرصة الثالثة المتاحة للتقدم.
 
ووصل نيشيوكا إلى الشوط الفاصل في المجموعة الثانية ثم حسمه ليدرك التعادل بعد منافسة متقاربة المستوى.
 
لكن اللاعب الياباني ارتكب خطأ مزدوجا في الشوط الأول من المجموعة الثالثة ليخسر إرساله أمام أوبيلكا بينما حسم اللاعب الأمريكي البالغ عمره 22 عاما المباراة بضربة إرسال ساحقة.
 
وقال نيشيوكا ”كان من الصعب جدا كسر إرساله. في المجموعة الثالثة فقدت تركيزي بعض الشيء واستغل هو الأمر وحاول اللعب بقوة أكبر وسارت الأمور بشكل جيد معه. هذه كانت النقطة الحاسمة“.
 
وكان أوبيلكا حقق فوزا مفاجئا على الكندي ميلوش راونيتش المصنف الثاني في الدور قبل النهائي في وقت سابق يوم الأحد بعدما تأجلت المباراة بسبب الأمطار بينما تأهل نيشيوكا يوم السبت.
 
وفاز نيشيوكا على الفرنسي أوجو أومبير 1-6 و6-4 و6-صفر يوم السبت قبل أن تهطل الأمطار بغزارة.
 
وحقق أوبيلكا لقبه الوحيد الآخر منذ عام واحد في بطولة نيويورك المفتوحة.
Reuters
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