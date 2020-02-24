هل يصبح ستيفن جيرارد مدربا لليفربول خلفا لكلوب؟

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يتساءل عدد من المتابعين للدوري الإنجليزي بشأن إمكانية خلافة ستيفن جيرارد ليورغن كلوب في تدريب ليفربول، وذلك بعد إصرار المدرب الحالي لرينجرز الأسكتلندي على أنه سيعود للريدز كـ"مدرب فقط".

ووفق ما ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، فإن جيرارد يوصف بأنه "المرشح المفضل" في نادي أنفيلد لخلافة كلوب، مشيرة إلى أن المدرب البالغ من العمر 39 عاما يعلم أنه يجب أن يكون "في المستوى" لتحقيق هذا الهدف.

وفي تصريحه لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال ستيفن جيرارد "أفهم السبب لأنني كنت قائدا لفترة طويلة وأن جزءا كبيرا من قاعدة المعجبين سيرغب في عودتي إلى النادي، لكنني أعرف أنه يجب أن تكون جيدا بما فيه الكفاية. يجب أن يعتقد الملاك أنك الرجل المناسب".

وأضاف "دعنا نقول إن كلوب يفوز بالدوري الممتاز ودوري الأبطال ويذهب لأنه يشعر أنه لا يستطيع فعل المزيد. لن يختاروني إذا كنت أفضل مرشح بين عشرين".

وتابع "إذا حصلت على الفرصة في ليفربول، فأنا أريد أن أكون على استعداد".

ولعب أسطورة الريدز في صفوف ليفربول لمدة 17 عاما، وعاد مدربا للشباب في عام 2017. وبعدها، أصبح مدربا لفريق رينجرز في موسم 2018 /19، وقاد العمالقة الأسكتلنديين إلى أول فوز لهم على غريمهم سيلتيك منذ عام 2012.

وسبق لكلوب أن أشاد بمستوى جيرارد، قائلا إنه الشخص الذي يليق بأن يكون خليفته في المستقبل على رأس الريدز.