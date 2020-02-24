living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فيلكس يعود لهز الشباك في فوز أتليتيكو على فياريال

24
FEBRUARY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
سجل جواو فيلكس، المنضم في صفقة قياسية لأتليتيكو مدريد، هدفه الأول في حوالي خمسة أشهر بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم ليساعد ناديه على الفوز 3-1 على فياريال.
 
وغاب اللاعب البالغ عمره 20 عاما، والمنضم لأتليتيكو العام الماضي من بنفيكا مقابل 126 مليون يورو (136.62 مليون دولار)، عن معظم منافسات الشهر الماضي بسبب الإصابة لكنه شارك كبديل وسجل الهدف الثالث لناديه بعدما منح باكو ألكاسير التقدم بهدف لفياريال.
 
وأدرك أنخيل كوريا مهاجم الأرجنتين التعادل لأتليتيكو قبل الاستراحة وأضاف القائد كوكي الهدف الثاني في الدقيقة 64 قبل أن يترك البديل فيلكس بصمته بتسديدة من حافة المنطقة بعد عشر دقائق.
 
ويأتي هذا الفوز بعد انتصار أتليتيكو الثمين 1-صفر على ليفربول حامل لقب دوري أبطال أوروبا في ذهاب دور الستة عشر ليتقدم فريق المدرب دييغو سيميوني إلى المركز الثالث برصيد 43 نقطة من 25 مباراة وهو نفس رصيد أشبيلية رابع الترتيب.
 
وكان فياريال يملك الفرصة لاجتياز ترتيب أتليتيكو، إذا خرج بالانتصار، لكنه بدلا من ذلك سيبقى في المركز السابع برصيد 38 نقطة.
 
وقال كوريا في إشارة إلى فوز أشبيلية على خيتافي في وقت سابق أيضا "أعرف أنه كان من المهم لنا الحصول على النقاط الثلاث لأننا نعرف أن منافسنا حقق نتيجة إيجابية".
 
وأضاف اللاعب الأرجنتيني "نريد المنافسة قرب صدارة الترتيب لذا نحن سعداء جدا بهذه النتيجة".
 
وعانى أتليتيكو في فترات طويلة هذا الموسم لكنه دخل المباراة منتشيا بالانتصار على ليفربول حيث استعاد أمام متصدر الدوري الإنجليزي أسلوبه المعتاد في الدفاع الصلب والمتكتل.
 
وتلقى أتليتيكو دفعة بعودة فيلكس كما أن الظهير الأيمن كيران تريبيير تعافى بعد الخضوع لجراحة في الفخذ وجلس على مقاعد البدلاء إلى جانب زميله البرتغالي الشاب.
 
ورغم ذلك فاجأ ألكاسير جماهير أتليتيكو ومنح التقدم لفياريال بتسديدة قوية من خارج المنطقة ليسجل للمرة الثانية في أربع مباريات بالدوري منذ انتقاله من بروسيا دورتموند.
 
ولم يكن بوسع أتليتيكو الحصول على دعم المدرب سيميوني في ظل تنفيذ عقوبة الإيقاف مباراة واحدة لكن كوريا تعادل بعدما تلقى تمريرة من شيمه فرساليكو ثم صنع الهدف الثاني لزميله كوكي.
 
واستعادت جماهير أتليتيكو الثقة وزادت هذه الحالة بعدما سجل فيلكس الهدف الثالث.
 
وقال كوريا "الفوز على ليفربول منحنا الثقة والقوة لاستكمال المرحلة الأخيرة من الموسم. ليفربول أقوى فريق في العالم ولم يخسر في الدوري منذ أكثر من عام واحد لذا الفوز منحنا سعادة هائلة".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout