نيمار يتعرض للطرد في فوز سان جيرمان برباعية على بوردو

A + A -

عزز باريس سان جيرمان تصدره لدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بفارق 13 نقطة بعد الفوز 4-3 على بوردو لكن بطل فرنسا عانى دفاعيا مرة أخرى وتعرض لاعبه نيمار للطرد.

وسجل ماركينيوس هدفين ووصل إدينسون كافاني إلى هدفه رقم 200 مع النادي كما هز كيليان مبابي الشباك ليرفع فريق العاصمة رصيده إلى 65 نقطة من 26 مباراة.

لكن سان جيرمان خسر القائد تياغو سيلفا بسبب إصابة عضلية كما تلقى نجمه نيمار بطاقة حمراء في الوقت المحتسب بدل الضائع.

ويحتل بوردو، الذي سجل عن طريق هوانغ أوي-جو وبابلو وروبن باردو، المركز 12 برصيد 35 نقطة.

وفاز ستاد رين ثالث الترتيب 2-1 على نيم اليوم أيضا ليقلص الفارق مع أولمبيك مرسيليا صاحب المركز الثاني إلى ثماني نقاط.

وبعد خمسة أيام من الخسارة 2-1 أمام بروسيا دورتموند في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا، لم يقدم سان جيرمان العرض الكافي لبث الثقة في مشجعيه.

وكتب اللاعبون على قمصانهم رسالة دعم للصين لإظهار المساندة لضحايا فيروس كورونا الذي قتل هناك أكثر من 2000 شخص.

وفي شوط أول عنيف، خرج سيلفا مصابا في الدقيقة 16 بسبب مشكلة عضلية وشارك إدريسا جاي بدلا منه.

وسجل هوانغ هدفا بضربة رأس بعد ركلة ركنية وسط معاناة دفاع سان جيرمان في الدقيقة 18 لكن كافاني، الهداف التاريخي للنادي، تعادل بضربة رأس بعد كرة عرضية من أنخيل دي ماريا بعد سبع دقائق.

وزاد ضغط سان جيرمان وسدد كافاني كرة في إطار المرمى قبل أن يتابع ماركينيوس ركلة حرة نفذها دي ماريا وغيرت اتجاهها بعد ثلاث دقائق من الوقت بدل الضائع للشوط الأول لكن بابلو تعادل بعد دقيقة واحدة.

وارتفع أداء سان جيرمان بعد الاستراحة ومنح ماركينيوس التقدم لبطل فرنسا بعد 63 دقيقة بعد ضربة رأس من كافاني.

وبعد ست دقائق عزز مبابي تقدم سان جيرمان بعد مساعدة من كافاني.

لكن بوردو قلص الفارق من جديد بواسطة تسديدة رائعة من باردو.

وفي الثواني الأخيرة سجل ماورو إيكاردي هدفا ألغاه الحكم بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد قبل أن يرتكب نيمار خطأ عنيفا في منتصف الملعب ضد ياسين عدلي ويتعرض للطرد.