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كلوب يعترف: من الصعب أن يقولوا "لا" لبرشلونة وريال مدريد

24
FEBRUARY
2020
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اعترف المدرب الألماني يورغن كلوب، أن قطبي إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة، قادران على "خطف" بعض نجوم فريقه ليفربول، إذا ما أرادوا ذلك.
 
وفي مؤتمر صحفي الأحد، قال كلوب إن أندية قليلة جدا تستطيع أن تغري لاعبي ليفربول بالانتقال لها حاليا، ولكن ريال مدريد وبرشلونة لا زالوا قادرين على فعل ذلك، خاصة بالنسبة للاعبي أميركا الجنوبية.
 
وقال المدرب الألماني: "بالنسبة للعالم فليفربول ناد كبير جدا.. لكن في أميركا الجنوبية، برشلونة وريال مدريد أكثر شهرة، وهو أمر منطقي بسبب عامل اللغة والثقافة المشتركة".
 
وأضاف: "بالنسبة لبعض اللاعبين، إذا تلقيت اتصالا من برشلونة أو ريال مدريد، فمن الصعب الرفض وقول لا".
 
وأشار كلوب إلى أن اتصالات ريال مدريد وبرشلونة للاعبي فريقه قد "تسبب بعض المشكلات"، أي أنها قد تغري لاعبي "الريدز" بالرحيل.
 
ومن التجارب التي عاشها كلوب نفسه بشأن انتقال اللاعبين اللاتينيين لإسبانيا، تجربة نجم فريقه السابق، البرازيلي فيليب كوتينيو، الذي أصر على الانتقال لبرشلونة وترك ليفربول، في 2018، بالرغم من محاولات كلوب إقناعه بالبقاء.
 
ولم يستطع كويتينو تكرار تألقه في ليفربول، وتراجع مستواه كثيرا حتى أعاره برشلونة لبايرن ميونيخ الألماني هذا الموسم.
 
كما سبق للهداف الأوروغواياني لويس سواريز الانتقال من ليفربول إلى برشلونة كذلك، عندما كان في أوج عطائه، صيف 2014.
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