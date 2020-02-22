الاتحاد اللبناني لكرة السلة: استئناف بطولة لبنان للدرجة الأولى- رجال بتاريخ 29 آذار المقبل

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قرر الاتحاد اللبناني لكرة السلة، بحسب بيان أصدره بعد جلسة عقدتها هيئته الإدارية اليوم برئاسة رئيس الاتحاد أكرم حلبي، استئناف بطولة لبنان للدرجة الأولى- رجال لموسم 2019- 2020، بتاريخ 29 آذار المقبل "وذلك كموعد أخير يحدده الاتحاد لاعادة استئناف البطولة".



كما قرر "تعديل نظام البطولة عبر مشاركة لاعبين لبنانيين فحسب، وفي جميع مراحلها، واستكمال مرحلة الذهاب والاياب والانتقال مباشرة من بعدها إلى مرحلة المربع الذهبي- ثلاث مباريات من أصل خمس- وبعدها المرحلة النهائية: ثلاث مباريات من أصل خمس".



ومن قراراته أيضا "الدعوة إلى جمعية عمومية طارئة كي يقر خلالها، واستثنائيا لمرة واحدة من جهة أولى، توزيع مداخيل بطاقات الدخول للأندية المضيفة صاحبة الأرض، على أن يتحمل الاتحاد كلفة البطولة، ومن جهة أخرى السماح للاعبين المحررة تواقيعهم، بالتوقيع على كشوفات ناد آخر".



وطلب أخيرا من الأندية تزويده خلال خمسة أيام، بلائحة أسماء اللاعبين المحررين "الملغاة عقودهم".