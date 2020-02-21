تأجيل مباريات في دوري كوريا الجنوبية للقدم بسبب كورونا

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أعلنت رابطة دوري كرة القدم في كوريا الجنوبية يوم الجمعة تأجيل مباراتي فريقي دايجو إف.سي وبوهانج ستيلرز في ملعبيهما ضمن الجولة الأولى من موسم البطولة الأسبوع المقبل بسبب تزايد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في جنوب شرق البلاد.

وبعد اجتماع بين مسؤولي رابطة الدوري وممثلي أندية البطولة (12 فريقا) قالت الرابطة إن مباراة دايجو وضيفه جانجوون إف.سي والمقررة في 29 فبراير شباط الجاري ومباراة بوهانج أمام بوسان المقررة في الأول من مارس آذار المقبل تأجلتا إلى موعد لاحق في مارس‭ ‬آذار أو في يونيو حزيران.

وأعلنت كوريا الجنوبية عن 52 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الجمعة ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة فيها إلى 156 حالة معظمها في دايجو رابع أكبر مدينة في البلاد.

وتسبب الفيروس منذ ظهوره في وفاة أكثر من 2200 شخص في الصين.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن هان وونج-سو الأمين لعام لرابطة الدوري قوله ”نحن ندرك مدى خطورة الوضع فيما يتصل بفيروس كورونا“.

وأضاف المسؤول ”تأجلت مباراتان في الجولة الأولى من الموسم في دايجو وإقليم شمال جيونجسانج إلى موعد لاحق“.

وينتمي إلى هذه المنطقة أيضا فريق سانججو سانجمو الذي من المقرر أن يستضيف دايجو في السابع من مارس آذار.