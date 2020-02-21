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إريكسن يسجل هدفه الأول مع إنتر.. وأياكس يخسر

21
FEBRUARY
2020
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سجل لاعب الوسط كريستيان إريكسن هدفه الأول مع إنتر ميلانو منذ انتقاله من توتنهام هوتسبير الشهر الماضي ليساهم في الفوز 2-صفر على لودوجوريتس رازجراد في الدوري الأوروبي لكرة القدم، الخميس.
 
وحقق خيتافي مفاجأة بالفوز 2-صفر على ضيفه أياكس أمستردام، الذي بلغ الدور قبل النهائي في دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، فيما اكتفى مانشستر يونايتد بالتعادل 1-1 مع مستضيفه كلوب بروج.
 
وأحرز ديوغو غوتا لاعب ولفرهامبتون واندرارز ثلاثيته الثانية على التوالي بالبطولة عندما قاد الفريق الإنجليزي للفوز 4-صفر على إسبانيول، كما انتصر أرسنال 1-صفر في ملعب أولمبياكوس بفضل هدف ألكسندر لاكازيت المتأخر.
 
وأخفق إنتر في الوصول للمرمى خلال أكثر من ساعة أمام منافسه البلغاري، قبل أن يسدد إريكسن كرة منخفضة من خارج منطقة الجزاء ليفتتح التسجيل في الدقيقة 71.
 
وقال مدرب إنتر، أنطونيو كونتي: "أعتقد أنه يمكنه تقديم أفضل مما شاهدناه اليوم. أنا سعيد لأن الهدف يمنحك الثقة لكن يجب عليه العثور على الإيقاع والحماس اللذين ساعداه على التألق في الأعوام الماضية".
 
وأكد روميلو لوكاكو الانتصار في الوقت المحتسب بدل الضائع من ركلة جزاء ليحرز المهاجم البلجيكي هدفه 22 هذا الموسم.
 
وأصبح يونايتد في مأزق مبكر بعد أن سدد إيمانويل دينيس كرة منفوق الحارس سيرغيو روميرو ليمنح بروج التقدم في الدقيقة 15، لكن أنطوني مارسيال تعادل في الدقيقة 36 بعد انفراد بالحارس سيمون مينيوليه.
 
وعجز يونايتد، الذي أجلس لاعبه الجديد برونو فرنانديز على مقاعد البدلاء، في صنع كثير من الفرص، لكن الظروف كانت صعبة مع سقوط أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية.
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