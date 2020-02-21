living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد السوبر المصري.. اتحاد الكرة يحسم موعد قمة الدوري

21
FEBRUARY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
بعد جدل استمر لأيام بشأن موعد لقاء قمة الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك في الدوري، أعلن الاتحاد المحلي لكرة القدم أن اللقاء المرتقب لن يتم تأجيله.
 
 
وحقق الزمالك فوزا صعبا على الأهلي، الخميس، بركلات الترجيح، ليتوج بطلا للسوبر المصري، قبل موعد كان مجدولا الاثنين للقاء آخر بين الفريقين في مباراة مؤجلة بمسابقة الدوري المحلي.
 
وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن تأجيل آخر محتمل لقمة الدوري، إذ أنها تأتي بعد 4 أيام فقط من مواجهة الفريقين في السوبر بمدينة أبوظبي.
 
لكن رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم عمرو الجنايني، أكد على إقامة قمة الدوري المؤجلة من الدور الأول، في موعدها المحدد، الاثنين.
 
وقال الجنايني في تصريحات تلفزيونية: "قولا واحدا، رغبة الأهلي والزمالك فوق رأسي لكن اتحاد الكرة له قرار في هذا الشأن"، مضيفا: "وصلتنا موافقة أمنية على خوض اللقاء على ملعب القاهرة. هذا الموضوع محسوم".
 
وأوضح رئيس الاتحاد: "لن نؤجل بناء على رغبة أندية مع احترامنا للجميع، ونقف على مسافة واحدة (من الأهلي والزمالك)".
 
ويتصدر الأهلي الدوري بفارق كبير أقرب منافسيه، إذ حقق الفريق الأحمر العلامة الكاملة حتى الآن وجمع 45 نقطة من 15 مباراة، فيما يأتي الزمالك في المركز الثالث وله 31 نقطة.
 
وتوج الزمالك بطلا لكأس السوبر بفوزه على غريمه التقليدي بركلات الترجيح 4-3، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، في مباراة مثيرة كان نجمها حارس الزمالك محمد أبو جبل الذي تصدى لركلتي جزاء.
 
وحقق الفريق الأبيض بالتالي اللقب للمرة الرابعة في تاريخه والثاني على حساب الأهلي، بعد عام 2017، علما أن الأخير يحمل الرقم القياسي مع 11 لقبا.
 
واللقب هو الثاني للزمالك في غضون 6 أيام، بعد تتويجه بكأس السوبر الإفريقية على حساب الترجي التونسي بالفوز 3-1 في الدوحة.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout