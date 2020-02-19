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رئيس برشلونة يواجه المجهول بسبب "فضيحة الغسيل"

19
FEBRUARY
2020
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ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة سيضطر لمواجهة اللاعبين من أجل تهدئة الأجواء بعد الفضحية التي ظهرت في وسائل الإعلام الإسبانية عن تعاقد الإدارة مع شركة لغسل سمعة المسؤولين.
 
وسيضطر بارتوميو للتحدث مع اللاعبين لشرح وجهة النظر الخاصة بالنادي لاسيما أن النادي دفع مليون يورو لإحدى الشركات من أجل صناعة رأي عام يدافع عنم إدارة برشلونة الحالية وتخفيف حدة الانتقادات عليها من خلال شن حملات إعلامية تستهدف بعض مشاهير النادي.
 
ومن بين الاسماء التي كانت ضحية لغسل سمعة بارتوميو كان جيرارد بيكيه وليونيل ميسي وزوجته وتشافي هيرنانديز وغيرهم من المشاهير الذين كانوا يعارضون سياسات مجلس الإدارة الحالي.
 
وعقب إعلان الفضيحة حرص عدد من الصحفيين والإعلاميين على توضيح رد فعل الإدارة بأنها كانت مرتعشة خشية فضح الأمر أمام الرأي العام في كتالونيا.
 
ومن جانبه انتقد المحامي "فيكتور فونت" المرشح المحتمل لرئاسة برشلونة ما صدر من الإدارة الحالية من مخالفات وكان آخرها دفع مليون يورو من أجل تشويه من يعارض مجلس الإدارة ويغسل سمعة جوسيب ماريا بارتوميو.
 
وحرص النادي على توضيح وجهة نظره من خلال بيان صدر عبر الموقع الرسمي أوضح من خلاله أن التعاقد مع الشركة مقابل مليون يورو لقياس ردود فعل الرأي العام وذلك كي يتواصل مجلس الإدارة مع الجمهور ويطلع على وجهات النظر الأخرى وهو أمر مشروع أما إذا كانت الطرف الآخر في التعاقد قد انحرف عن مسار ما في العقد من بنود فسيجري اتخاذ الإجراءات القانونية لحماية قوق النادي الكتالوني.
 
وجاء قرار بارتوميو بالتحدث مباشرة للاعبين داخل غرفة الملابس ليمحو أي آثار يمكن أن تنجب بناء على ما جرى نشره في وسائل الإعلام لاسيما أن الفريق لديه عدة مباريات هامة في المرحلة المقبلة بداية من لقاء نابولي في دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا وموقعة الكلاسيكو أمام ريال مدريد في الليغا بملعب سانيتاغو بيرنابيو.
 
وذكرت تقارير صحفية أن الفضيحة الإعلامية تسببت في موجة غضب عارمة داخل غرفة الملابس لذا قرر بارتوميو التوجه سريعا لإيضاح وجهة نظر النادي ومحو أي التباس في وجهات النظر.
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