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تصريح قاسي من نيمار بحق إدارة فريقه بعد الخسارة في "الأبطال"

19
FEBRUARY
2020
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انتقد النجم البرازيلي ناديه باريس سان جرمان للطريقة التي تعامل فيها مع اصابته الاخيرة بعد تسجيله هدف فريقه خلال خسارة فريقه امام بوروسيا دورتموند الالماني 1-2 في ذهاب ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا.
 
وغاب نيمار عن اربع مباريات لفريق العاصمة الفرنسية لاصابة في اضلاعه قبل مواجهة دورتموند ولم يكن بالتالي في كامل لياقته البدنية لدى مواجهته الفريق الالماني.
 
وسجل المهاجم النروجي العملاق ارلينغ براوت هالاند هدفي دورتموند رافعا رصيده في صدارة ترتيب الهدافين الى 10 متساويا مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ الالماني، لكن نيمار منح سان جرمان الامل بتسجيله هدف فريقه قبل مباراة الاياب المقررة على ملعب بارك دي برانس في باريس في 11 اذار/مارس المقبل.
 
وبعد المباراة انتقد نيمار ناديه لعدم منحه الفرصة لخوض المزيد من المباراة قبل لقاء دورتموند وقال في هذا الصدد لراديو مونتي كارلو "من الصعب عدم خوض اربع مباريات تواليا. للاسف، لم يكن قراري، كان خيار النادي، الاطباء، ولم يعجبني هذا الامر".
 
وتابع "تحدثنا بهذا الشأن طويلا لانني كنت اريد اللعب، كنت في حالة جيدة، لكن النادي كان متخوفا وفي النهاية انا الذي عانيت".
 
واوضح "كانت مباراة صعبة لكني يتعين علينا القيام بواجبنا في مباراة العودة. اللعب على ارضنا هو افضل شيء في العالم، امامنا 90 دقيقة لتحقيق شيء ما".
 
وغاب نيمار عن الدور ثمن النهائي الموسم الماضي عندما خرج فريقه على يد مانشستر يونايتد الانكليزي على الرغم من الفوز عليه 2-صفر ذهابا في ملعب اولدترافورد قبل ان يخسر ايابا 1-3 في باريس. كما غاب ايضا عن اياب ثمن النهائي قبل موسمين ضد ريال مدريد الاسباني.
 
وفشل سان جرمان في تخطي ثمن النهائي في السنوات الثلاث الماضية علما بان المسابقة القارية هي في رأس اولويات دولة قطر التي اشترت النادي عام 2011.
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