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كينين وبنتشيتش تودعان بطولة دبي للتنس من الدور الأول في يوم المفاجآت

19
FEBRUARY
2020
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ودعت صوفيا كينين بطلة استراليا المفتوحة للتنس وبليندا بنتشيتش حاملة اللقب وإيلينا سفيتولينا المصنفة الثالثة بطولة دبي للتنس مبكرا بعد سقوطهن في الدور الأول يوم الثلاثاء.
 
وخسرت كينين المصنفة الخامسة أمام ايلينا ريباكينا لاعبة قازاخستان التي عدلت تأخرها بمجموعة إلى انتصار 6-7 و6-3 و6-3 في ساعتين.
 
واستفادت ريباكينا، التي حلت وصيفة لبطلة سان بطرسبرج المفتوحة يوم الأحد ووصلت إلى دبي يوم الاثنين، من أربع نقاط لكسر إرسال منافستها وحققت 25 نقطة مباشرة بينما عانت كينين مع ضربة إرسالها وارتكبت ستة أخطاء مزدوجة.
 
ولم تخسر ريباكينا (20 عاما) أي مباراة من ثلاث مجموعات هذا العام وكانت هذه سابع مرة تنجح فيها في حسم المجموعة الفاصلة.
 
وحققت الروسية أنستاسيا بافليوتشنكوفا مفاجأة كبيرة بعد أن عدلت تأخرها بمجموعة إلى انتصار 1-6 و6-1 و6-1 على بنتشيتش.
 
وحققت بنتشيتش المصنفة الرابعة 19 نقطة متتالية في المجموعة الأولى وكانت على بعد خمس نقاط من الفوز بالمجموعة دون رد قبل أن تفوز بافليوتشنكوفا بشوط وتتجنب الاحراج.
 
لكن اللاعبة الروسية قلبت الطاولة في المجموعتين التاليتين على منافستها السويسرية لتهيمن على المواجهة واستفادت من سبع نقاط لكسر إرسال منافستها لتتقدم بعد 90 دقيقة.
 
وقالت بافليوتشنكوفا ”واصلت القتال وحاولت التعامل مع كل كرة. تحليت بالايجابية من الناحية الذهنية وركزت على كل نقطة“.
 
وأضافت ”حتى عندما كانت النتيجة 5-صفر وشعرت بالاحراج أفادني هذا كثيرا في المجموعة الثانية لاني دخلتها أفضل ذهنيا وتحليت بالايجابية وقاتلت وحاولت القيام بكل شيء في استطاعتي“.
 
وارتكبت بافليوتشنكوفا الكثير من الأخطاء المزدوجة والسهلة في المجموعة الأولى والشوط الأول من المجموعة الثانية قبل أن تقلب الأمور وتحقق 14 نقطة مباشرة وتفوز بالمجموعة الثانية.
 
وبعدها زادت اللاعبة البالغة من العمر 28 عاما من ايقاعها لتشدد الخناق على بنتشيتش وتحرم اللاعبة السويسرية من العودة في النتيجة وتفوز في 12 من آخر 13 شوطا لتصعد لدور الستة عشر.
 
وعانت سفيتولينا هي الأخرى مع ضربات إرسالها في دبي وفازت بنسبة 49 في المئة فقط من نقاط إرسالها الأول لتخسر 6-2 و6-1 في 60 دقيقة فقط أمام الامريكية الصاعدة من التصفيات جنيفر برادي بعد أن فقدت إرسالها خمس مرات.
Reuters
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