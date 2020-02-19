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أنشيلوتي يؤكد جاهزية جوميز للعب مع إيفرتون أمام أرسنال

19
FEBRUARY
2020
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قال كارلو أنشيلوتي مدرب إيفرتون إن لاعب الوسط أندريه جوميز، الذي تعرض لإصابة مروعة في الكاحل قبل أقل من أربعة أشهر، بات جاهزا لمواجهة أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد.
 
ويغيب اللاعب البرتغالي عن الملاعب منذ الثالث من نوفمبر تشرين الثاني عندما تعرض لكسر في الكاحل الأيمن أمام توتنهام هوتسبير.
 
والتحق اللاعب البالغ عمره 26 عاما بمران الفريق الأول في نهاية الشهر الماضي وشارك لمدة 60 دقيقة في مباراة ودية الأسبوع الماضي.
 
وقال أنشيلوتي لتلفزيون إيفرتون ”أدى بشكل جيد ولعب براحة كبيرة دون أي مشكلات وبات جاهزا... للعب“.
 
وأضاف ”بكل تأكيد يجب الحديث إليه حول شعوره بعد خوض أول مباراة عقب غياب طويل“.
 
ويحتل إيفرتون المركز التاسع برصيد 36 نقطة ويتقدم بمركز واحد ونقطتين على أرسنال.
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