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"لا أحب ذلك".. كلوب يفسر لماذا أخرج ماني بمباراة أتلتيكو

19
FEBRUARY
2020
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أبدى المدرب الألماني يورغن كلوب غضبه من أساليب أتلتيكو مدريد "الملتوية"، التي أجبرته على إخراج نجم فريقه ليفربول، ساديو ماني، بين الشوطين، خلال مواجهة الفريقين بدوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء.
 
وأخرج كلوب السنغالي ساديو ماني، من مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد، بين الشوطين، بالرغم من تأخر الفريق بهدف نظيف، وهي النتيجة التي انتهى عليها لقاء الذهاب بدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
 
وقال كلوب بعد اللقاء: "كان من الواضح أنهم أرادوا إخراج ساديو (ماني) من اللقاء بإجباره على الحصول على بطاقة صفراء ثانية. هذه الأساليب جزء من كرة القدم وأنا لا أحب ذلك".
 
وكان ماني قد نال بطاقة صفراء أولى في الدقيقة 40، بعد استخدامه المرفق في وجه مدافع أتلتيكو مدريد سيمي فيرسالكو.
 
وأضاف كلوب: "أخرجت ماني لأنني كنت متخوفا من أن لاعبي الخصم سيسقطون على الأرض لو تنفس ماني قربهم"، في إشارة لمحاولات لاعبي الخصم التمثيل في المواجهات مع لاعبي خصومه، بهدف التأثير على الحكم.
 
وفقد ليفربول جزءا كبيرا من قوته الهجومية بعد خروج ماني، ولم يستطع في خلق فرص حقيقية عاى مرمى أتلتيكو خلال اللقاء.
 
وأشرك المدرب الألماني، المهاجم البلجيكي ديفوك أوريغي بديلا لماني، لكن الأخير لم يستطع اختراق دفاع الإسبان المحكم.
 
وسيواجه ليفربول خصمه أتلتيكو مدريد في لقاء الإياب على استاد أنفيلد، يوم 11 مارس المقبل.
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