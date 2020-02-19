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كلوب يوجه رسالة لأتلتيكو: مرحبا في أنفيلد

19
FEBRUARY
2020
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بعد قليل من نهاية المباراة، وجه المدرب الألماني يورغن كلوب رسالة تحد لأتلتيكو مدريد، الفريق الذي هزم ليفربول في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، مساء الثلاثاء.
 
وشدد كلوب على أن المباراة "لم تنته بعد"، في تصريحات أعقبت هزيمة ليفربول بنتيجة 0-1 في مدريد، بعد أداء قوي من أتلتيكو.
 
وقال كلوب عقب اللقاء: "لا أعتقد أن علي أن أكون محفزا للجماهير في الإياب، سأكون مركزا على المباراة. جمهورنا سيكون جاهزا. أهلا بكم في أنفيلد. الأمر لم ينته بعد".
 
وأضاف: "عندما تكون متأخرا بنتيجة 0-1 في مباراة كهذه مع فريق كهذا (أتلتيكو مدريد)، هم سيفعلون كل شيء للحفاظ على النتيجة. حتى 0-0 ستكون نتيجة مقبولة لهم (تؤهل أتلتيكو لدور الـ8)".
 
وسيستقبل ليفربول خصمه أتلتيكو مدريد، في لقاء الإياب على استاد أنفيلد، يوم 11 مارس المقبل.
 
وسيتعين على ليفربول الانتصار بفارق هدفين، أو الانتصار بنتيجة 1-0 ثم حسم المباراة في الشوطين الإضافيين أو بركلات الترجيح.
 
وحرم دفاع أتلتيكو مدريد المحكم ليفربول من تقديم أدائه الهجومي المعروف، وأحكموا إغلاق المنطقة، فلم ينجح ليفربول في تسديد أي كرة على المرمى طوال المباراة، وهي أول مرة منذ 2018.
 
ويتوقع أن يدخل أتلتيكو، ومدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني، مباراة الإياب بعقلية دفاعية بحتة، مع البحث عن فرصة للمباغتة بالهجمات المرتدة.
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