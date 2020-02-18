مفاجآت بالجملة في قائمة اغلى اللاعبين في دوري الابطال

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وضع موقع ترانسفير ماركت الإحصائي قائمة لأغلى اللاعبين تسويقيا في مسابقة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

القائمة ضمت ابرز اللاعبين الحاليين ولكنها شهدت بعض المفاجآت اذ حل الارجنتيني ليونيل ميسي في المركز الثامن بينما خرج البرتغالي كريستيانو رونالدو من العشرة الاوائل وحل 38.

واليكم القائمة التسويقية التي تعتمد على السن والاداء في البطولة الحالية:

1 - كيليان مبابي : 180 مليون

2 - رحيم سترلينغ : 144 مليون

3 - نيمار : 144 مليون

4 - هاري كاين : 135 مليون

5 - محمد صلاح : 135 مليون

6 - ساديو ماني : 135 مليون

7 - كيفين دي بروين : 135 مليون

8 - ليونيل ميسي : 126 مليون

9 - سانشو : 108 مليون

10 - انطوان غريزمان : 108 مليون.