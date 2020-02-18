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لامبارد: مجواير قائد يونايتد كان يستحق بطاقة حمراء

18
FEBRUARY
2020
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قال فرانك لامبارد مدرب تشيلسي إن هاري مجواير مدافع مانشستر يونايتد كان يجب أن يتعرض للطرد قبل أن يسجل الهدف الثاني في فوز ناديه 2-صفر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الاثنين.
 
وخطف حكم الفيديو المساعد الأضواء مرة أخرى عندما نجا مجواير من عقوبة ركل ميشي باتشواي مهاجم تشيلسي في الشوط الأول وقبل أن يسجل قائد يونايتد هدف ضمان الانتصار بضربة رأس في الدقيقة 66.
 
وقال لامبارد للصحفيين ”مجواير كان يستحق الطرد. هذا واضح وكان ذلك سيغير سير المباراة بكل تأكيد“.
 
وأضاف ”مثل هذه القرارات تكون حاسمة. هذا جزء مهم من الدور الذي يجب أن يلعبه حكم الفيديو المساعد وهو متابعة اللقطة مرة أخرى من زوايا مختلفة. لا أعرف لماذا لا ينظر الحكام إلى الشاشة. يجب استخدامها“.
 
وألغى حكم الفيديو هدفين لتشيلسي أيضا وكان الأول بسبب وجود خطأ من سيزار أزبيليكويتا ضد براندون وليامز، قبل أن يسجل كيرت زوما بضربة رأس مستفيدا من ركلة ركنية، والآخر بسبب وجود أوليفييه جيرو في موقف تسلل بقدمه قبل أن يسجل بضربة رأس.
 
وأضاف لامبارد ”هدف زوما كان يجب أن يحتسب.. إلغاء هدف جيرو أثر كثيرا على معنوياتنا لكن هذا كان نتيجة عدة مواقف“.
Reuters
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