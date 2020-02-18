نيمار يتأهب للمشاركة في مباراة دورتموند

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قال مدرب باريس سان جرمان، توماس توخل، الاثنين، إن النجم البرازيلي نيمار ربما سيلعب ضد بروسيا دورتموند في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الثلاثاء، بعد تعافيه من إصابة في الضلوع.

دوري أبطال أوروبا - دور ال١٦.

ولم يشارك نيمار في تعادل سان جرمان 4-4 مع مستضيفه أميان هذا الأسبوع عندما أراح توخل اللاعبين.

وأضاف المدرب الألماني "إنه هنا وسيتدرب ولو سار كل شيء على ما يرام سيلعب غدا (الثلاثاء). لأن بالنسبة لنا فمشاركته تغير كل شيء وأتمنى أن يلعب".

وودع سان جرمان البطولة من هذا الدور في آخر ثلاثة مواسم، ويأمل في ترك بصمته على البطولة القارية.

وقال توخل: "(نيمار) يغير كل شيء لأن عندما يلعب نملك الكفاءة والثقة والقدرة على أن نكون حاسمين". وأضاف: "هذا يغير كل شيء... لأنه عندما لا يلعب فنحن لا نملك لاعبا آخر بهذه الكفاءة لتعويضه".

ويحتاج توخل، الذي درب دورتموند لمدة موسمين قبل الانتقال إلى باريس، إلى خطة لإيقاف هجوم الفريق الألماني الذي أحرز 22 هدفا في خمس مباريات في الدوري هذا العام.

وأضاف قبل المباراة باستاد سيجنال إيدونا بارك "من الضروري أن نلعب بثقة في هذا الملعب وأمام هذه الجماهير، وهذا المنافس لأن بدون ذلك لن نتمكن من النجاة.

ويقع سان جرمان تحت ضغط كبير لتقديم شيء حقيقي في البطولة، بعدما أنفق أموالا طائلة للتعاقد مع لاعبين على مدار المواسم القليلة الماضية من أجل حصد اللقب.

وكاد أن يبلغ دور الثمانية في الموسم الماضي، لكنه ودع البطولة أمام مانشستر يونايتد بسبب هدف في الوقت المحتسب بدل الضائع.