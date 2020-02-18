living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

في حالة واحدة.. كأس من الذهب لليفربول بنهاية الموسم

18
FEBRUARY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أشارت مصادر إنجليزية إلى أن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بدأت النقاش بالفعل بشأن إمكانية منح ليفربول كأسا ذهبية بالكامل، في حال تحقيقه لقب الدوري من دون أي هزيمة.
 
ويسير ليفربول بخطى ثابتة نحو تحقيق لقب الدوري الأول له منذ 30 عاما، بعد أن وسع الفارق بينه وبين الوصيف مانشستر سيتي إلى 25 نقطة، مع تبقي 12 جولة على نهاية الدوري.
 
ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، أجرى مسؤولون برابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، نقاشا "غير رسمي"، بشأن إمكانية منح ليفربول كأسا ذهبية بالكامل، في حال تحقيق لقب الدوري من دون أي هزيمة.
 
وسبق أن منح الدوري الإنجليزي الممتاز كأسا ذهبية بالكامل، صغيرة الحجم، لنادي أرسنال، بعد تحقيقه لقب الدوري من دون أي هزيمة في عام 2004، بالإضافة لكأس الدوري الأصلية، فضية اللون.
 
ويطمح ليفربول للحصول على "الكأس الذهبية"، التي ستضيف مصدر فرحة إضافي لجماهير النادي، بتحقيق بطولة استثنائية، بعد صيام 30 عاما.
 
وسيتوجب على ليفربول الصمود أمام 12 منافسا متبقيا بالدوري، وتجنب الهزيمة، كي يحقق إنجاز "الموسم المثالي"، من دون أي هزيمة في 38 جولة.
 
ويحتاج ليفربول للصمود من دون أي هزيمة في 7 مباريات مقبلة، لكسر الرقم القياسي بعدد المباريات المتتالية من دون هزيمة، في تاريخ الدوري، والبالغ 49 مباراة في الفترة ما بين 2003 و2004.
 
ولم يهزم ليفربول في الدوري منذ يناير 2019، عندما خسر بنتيجة 1-2 أمام مانشستر سيتي في مباراة قمة الموسم الماضي.
 
كما يسعى ليفربول لكسر الرقم القياسي بعدد النقاط في الدوري، وهي 100 نقطة، الذي حققه مانشستر سيتي في موسم 2017-2018.
 
وسيستطيع ليفربول تجاوز الـ100 نقطة بتحقيقه الانتصار في 8 من مبارياته الـ12 المتبقية، ثم تحقيق تعادل إضافي واحد، ليصل للنقطة 101.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout