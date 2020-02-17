living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ريال مدريد قد يتخلى عن بيل.. والسبب بريكست

17
FEBRUARY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أشار تقرير نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، سيكون له تداعيات سلبية على كرة القدم الأوروبية عموما، ونادي ريال مدريد الإسباني خصوصا.
 
فخلال العام القادم، قد يجد اللاعب الويلزي غاريث بيل نفسه يلعب لصالح منتخب بلاده، الذي سيكون خارج الاتحاد الأوروبي، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق يتعلق بحقوق المواطنة قبل نهاية العام الجاري بين لندن والاتحاد.
 
ولن يكون بيل اللاعب الوحيد الذي سيجد نفسه بهذا الوضع، إذ إن لاعبي أندية إسبانية أخرى قد يواجهون المشكلة ذاتها، لأن اللاعبين من إنجلترا وويلز وجمهورية إيرلندا وإيرلندا الشمالية، سيعتبرون "أجانب" إن لم يبرم اتفاق يتناول أوضاع مواطني تلك البلدان.
 
وسيعامل بيل كلاعب مقيم أجنبي إن لم يتم التوصل لاتفاق مع بداية 2021، وعليه قد يفكر "المرينغي" في التخلي عنه، حسب ما ذكر تقرير لصحيفة "ماركا" الإسبانية.
 
ويتمتع اللاعبون البريطانيون حاليا في إسبانيا بفترة انتقالية، تسمح لهم بالحفاظ على امتيازاتهم السابقة ذاتها، مثل العمل والدراسة والعيش حتى 31 ديسمبر المقبل.
 
وإلى جانب بيل، يواجه لاعبا أتلتيكو مدريد وألافيس، كيران تريبير وأوليفر بيرك، المشكلة نفسها، إلى جانب ما يقرب من 100 لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout