إدموند يهزم سيبي ويحرز لقب نيويورك المفتوحة

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فاز البريطاني كايل إدموند بسهولة على الإيطالي أندرياس سيبي بعد أداء قوي في المجموعة الثانية ليحرز لقب بطولة نيويورك المفتوحة للتنس ويحقق ثاني لقب في مسيرته في لونج أيلاند ليل الأحد.

وبعد أن كسر التعادل 5-5 في المجموعة الأولى، خسر إدموند شوطا واحدا فقط في الثانية لينتصر 7-5 و6-1 باستاد ناساو كوليسيوم.

وهذا اللقب هو الأول لإدموند (25 عاما) منذ بطولة أنتويرب في 2018 ونجح في الفوز على سيبي للمرة الثانية في غضون شهر واحد بعد انتصاره بمجموعتين متتاليتين في أوكلاند في يناير كانون الثاني.

وقال إدموند ”بذلت الكثير من الجهد طيلة العام، وكانت هناك العديد من لحظات الصعود والهبوط لا يمكن رؤيتها وراء الستار. الفوز بهذا اللقب يعني الكثير بالنسبة لي“.

وبعد فوزه بآخر شوطين في المجموعة الأولى، فاز إدموند بأول ثلاثة أشواط في الثانية في طريقه للنصر.

وحافظ كل لاعب على إرساله في أغلب فترات المجموعة الأولى، لكن بينما كان سيبي يرسل والنتيجة 5-6، زاد إدموند من إيقاعه وأضاف المزيد من السرعة لتسديداته.

واستخدم اللاعب البريطاني ضرباته الأمامية ليرسل سيبي يمينا ويسارا عند الخط الخلفي، وحصل على فرصتين لحسم المجموعة وأثار حماس الجماهير عندما استغل فرصته الأولى بضربة خلفية ناجحة بمحاذاة الخط الجانبي.

وأثر تبادل التسديدات الطويل من الخط الخلفي على سيبي في المجموعة الثانية واستغل إدموند الموقف وحصل على 12 من أول 15 نقطة في المجموعة ليتقدم 3-صفر.

وبينما كان سيبي يرسل والنتيجة 1-4، سدد اللاعب الإيطالي ضربة خلفية خارج الملعب ومضى إدموند ليحسم اللقاء لصالحه.

وقال سيبي ”لعب مباراة جيدة ويستحق الفوز. قدمت بعض المباريات الجيدة هذا الأسبوع وسأنظر للإيجابيات لأمضي قدما“.