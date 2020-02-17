living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إدموند يهزم سيبي ويحرز لقب نيويورك المفتوحة

17
FEBRUARY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
فاز البريطاني كايل إدموند بسهولة على الإيطالي أندرياس سيبي بعد أداء قوي في المجموعة الثانية ليحرز لقب بطولة نيويورك المفتوحة للتنس ويحقق ثاني لقب في مسيرته في لونج أيلاند ليل الأحد.
 
وبعد أن كسر التعادل 5-5 في المجموعة الأولى، خسر إدموند شوطا واحدا فقط في الثانية لينتصر 7-5 و6-1 باستاد ناساو كوليسيوم.
 
وهذا اللقب هو الأول لإدموند (25 عاما) منذ بطولة أنتويرب في 2018 ونجح في الفوز على سيبي للمرة الثانية في غضون شهر واحد بعد انتصاره بمجموعتين متتاليتين في أوكلاند في يناير كانون الثاني.
 
وقال إدموند ”بذلت الكثير من الجهد طيلة العام، وكانت هناك العديد من لحظات الصعود والهبوط لا يمكن رؤيتها وراء الستار. الفوز بهذا اللقب يعني الكثير بالنسبة لي“.
 
وبعد فوزه بآخر شوطين في المجموعة الأولى، فاز إدموند بأول ثلاثة أشواط في الثانية في طريقه للنصر.
 
وحافظ كل لاعب على إرساله في أغلب فترات المجموعة الأولى، لكن بينما كان سيبي يرسل والنتيجة 5-6، زاد إدموند من إيقاعه وأضاف المزيد من السرعة لتسديداته.
 
واستخدم اللاعب البريطاني ضرباته الأمامية ليرسل سيبي يمينا ويسارا عند الخط الخلفي، وحصل على فرصتين لحسم المجموعة وأثار حماس الجماهير عندما استغل فرصته الأولى بضربة خلفية ناجحة بمحاذاة الخط الجانبي.
 
وأثر تبادل التسديدات الطويل من الخط الخلفي على سيبي في المجموعة الثانية واستغل إدموند الموقف وحصل على 12 من أول 15 نقطة في المجموعة ليتقدم 3-صفر.
 
وبينما كان سيبي يرسل والنتيجة 1-4، سدد اللاعب الإيطالي ضربة خلفية خارج الملعب ومضى إدموند ليحسم اللقاء لصالحه.
 
وقال سيبي ”لعب مباراة جيدة ويستحق الفوز. قدمت بعض المباريات الجيدة هذا الأسبوع وسأنظر للإيجابيات لأمضي قدما“.
Reuters
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout