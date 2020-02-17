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فريق ليبرون يتفوق على فريق يانيس في مباراة كل النجوم

17
FEBRUARY
2020
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سجل أنطوني ديفيز من رمية حرة ليفوز فريق ليبرون على فريق يانيس في مباراة كل النجوم بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين ليل الأحد.
 
وأضاع ديفيز لاعب لوس أنجليس ليكرز الرمية الحرة الأولى قبل أن يسجل الثانية ليقود فريقه لفوز مثير 157-155.
 
ونال كواي ليونارد جائزة كوبي برايانت لأفضل لاعب في المباراة بعدما سجل 30 نقطة ليتصدر قائمة المسجلين في فريق ليبرون، بينما أحرز يانيس أنتيتوكومبو (ميلووكي باكس) 25 نقطة مع الفريق الخاسر.
 
ولم يستخدم أي من الفريقين البدلاء خلال الربع الأخير.
 
ومنح ليبرون جيمس (لوس أنجليس ليكرز) التقدم لفريق ليبرون 156-153 لكن كريس بول (أوكلاهوما سيتي ثاندر) اختار تصويب رمية ثلاثية وأخفق. وفي الجانب الآخر، قلص فريق يانيس الفارق إلى 156-155 بعد رميتين حرتين من جويل إمبيد (فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز).
 
وقبل ذلك حُرم جيمس من سلة كانت ستجعل النتيجة 156-153 بعدما أظهرت مراجعة اللقطة أن أنتيتوكومبو تصدى بصورة صحيحة لمحاولة جيمس التي احتسبت في البداية بنقطتين.
 
وبدأ الربع الأخير كسباق نحو الوصول إلى 157 نقطة.
 
وعوض جيمس هاردن (هيوستون روكتس) إضاعة رميتين حرتين بتسجيل نقطتين ليضع فريق ليبرون في المقدمة 154-152.
 
وكان فريق ليبرون انتفض في الربع الأخير المثير الذي تضمن ارتكاب كايل لوري من فريق يانيس مخالفتين في الاستحواذ على الكرة بالإضافة إلى مراجعة رسمية لقرار احتساب خطأ، ليتحول إلى رمية قفز وتغيير في الاستحواذ بينما كانت النتيجة تشير للتعادل 152-152.
 
وسجل هاردن ثلاثية ليعادل النتيجة عند 146-146 وأعاد ديفيز النتيجة للتعادل مجددا بعدما سجل فريق يانيس رميتين حرتين عن طريق إمبيد.
 
وتقدم فريق يانيس 133-124 بعد ثلاثة أرباع ليطلق إشارة البداية للربع الأخير غير العادي الذي لا يرتبط بوقت.
 
وتم احتساب النتيجة النهائية المستهدفة والتي تبلغ 157 نقطة بناء على مجموع نقاط فريق يانيس بعد ثلاثة أرباع وإضافة 24 نقطة أخرى، كجزء من تكريم برايانت لاعب لوس أنجليس ليكرز السابق الذي لقي حتفه في حادث هليكوبتر الشهر الماضي.
 
وكانت هذه أول مباراة لكل النجوم منذ 2013 تقام بدون ستيفن كيري لاعب جولدن ستيت وريورز الذي يعاني من كسر في أحد أصابعه. وشارك كيفن دورانت لاعب بروكلين نيتس، أفضل لاعب في مباراة 2019، في مباراة كل النجوم بانتظام منذ 2010 قبل مواجهة الأحد التي غاب عنها بسبب إصابة في وتر العرقوب أبعدته الموسم بأكمله.
Reuters
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