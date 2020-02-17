بايرن يحرز ثلاثة أهداف في أول 12 دقيقة ويستعيد الصدارة

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أحرز بايرن ميونيخ ثلاثة أهداف في أول 12 دقيقة مذهلة ليفوز 4-1 على مستضيفه كولونيا يوم الأحد ويعود لصدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.

وحافظ روبرت ليفاندوفسكي على معدل أكثر من هدف في كل مباراة هذا الموسم عندما منح بايرن التقدم في الدقيقة الثالثة ثم أضاف كينجسلي كومان وسيرج جنابري هدفين.

وبعد إلغاء هدفين لصاحب الأرض بداعي التسلل اختتم جنابري الرباعية في الدقيقة 65 وسجل مارك أوت الهدف الوحيد لكولونيا الذي قدم أداء أفضل كثيرا في الشوط الثاني.

ويملك بايرن، الساعي للقبه الثامن على التوالي في الدوري، 46 نقطة من 22 مباراة متقدما بنقطة واحدة على رازن بال شبورت لايبزيج الذي تغلب 3-صفر على فيردر بريمن يوم السبت.

ويأتي كولونيا في المركز 14 وله 23 نقطة متقدما بست نقاط على المركز المؤهل لملحق البقاء.

وقال مانويل نوير حارس بايرن ”كان يمكننا تسجيل عشرة أهداف لكن في الوقت ذاته كان يمكن أن تهتز شباكنا عدة مرات“.

فيما قال نظيره تيمو هورن حارس مرمى كولونيا ”كنا نائمين في الدقائق الأولى“.

وأضاف ماركوس جيزدول مدرب كولونيا ”في الشوط الأول يمكنكم مشاهدة أننا ما زلنا في مرحلة التطور.

”بايرن استخدم كفاءته بشكل فعال. كنا سلبيين ومنحنا (بايرن) مساحة كبيرة ولم نهاجم بشجاعة كافية“.

وجاء هدف بايرن الأول بعد رمية جانبية أدت إلى تبادل سريع لتمرير الكرة لتصل إلى ليفاندوفسكي الذي سددها في سقف المرمى محرزا هدفه 23 في الدوري هذا الموسم و36 بجميع المسابقات.

وبعد ذلك بدقيقتين عثر بايرن على مساحة في دفاع كولونيا بتمريرة رائعة وسدد كومان من أسفل الحارس هورن.

وساءت أوضاع صاحب الأرض عندما وصلت ركلة ركنية إلى جنابري الذي مر من مدافع وهز الشباك بتسديدة منخفضة.

وسدد بايرن، الذي كان يحتل المركز السادس في ديسمبر كانون الأول، 18 كرة على المرمى في الشوط الأول وكان يمكنه زيادة الفارق لكن جنابري ويوشوا كيميش سددا في إطار المرمى وأطاح توماس مولر بكرة فوق العارضة.

واستعاد كولونيا رباطة جأشه في الشوط الثاني وأحرز جون كوردوبا هدفين لكن حكم الفيديو المساعد تدخل لإلغائهما.

واختتم جنابري أهداف بايرن عندما استلم الكرة في منتصف الملعب وركض باتجاه مرمى كولونيا وسدد في شباك هورن.

وقلص أوت الفارق في الدقيقة 70 ثم أنقذ نوير حارس بايرن العديد من الفرص ليحافظ على انتصار فريقه.

وابتعد شالكه صاحب المركز السادس عن المربع الذهبي المؤهل لدوري أبطال أوروبا بعدما اكتفى بالتعادل بدون أهداف مع مستضيفه ماينتس.