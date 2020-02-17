living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بايرن يحرز ثلاثة أهداف في أول 12 دقيقة ويستعيد الصدارة

17
FEBRUARY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أحرز بايرن ميونيخ ثلاثة أهداف في أول 12 دقيقة مذهلة ليفوز 4-1 على مستضيفه كولونيا يوم الأحد ويعود لصدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.
 
وحافظ روبرت ليفاندوفسكي على معدل أكثر من هدف في كل مباراة هذا الموسم عندما منح بايرن التقدم في الدقيقة الثالثة ثم أضاف كينجسلي كومان وسيرج جنابري هدفين.
 
وبعد إلغاء هدفين لصاحب الأرض بداعي التسلل اختتم جنابري الرباعية في الدقيقة 65 وسجل مارك أوت الهدف الوحيد لكولونيا الذي قدم أداء أفضل كثيرا في الشوط الثاني.
 
ويملك بايرن، الساعي للقبه الثامن على التوالي في الدوري، 46 نقطة من 22 مباراة متقدما بنقطة واحدة على رازن بال شبورت لايبزيج الذي تغلب 3-صفر على فيردر بريمن يوم السبت.
 
ويأتي كولونيا في المركز 14 وله 23 نقطة متقدما بست نقاط على المركز المؤهل لملحق البقاء.
 
وقال مانويل نوير حارس بايرن ”كان يمكننا تسجيل عشرة أهداف لكن في الوقت ذاته كان يمكن أن تهتز شباكنا عدة مرات“.
 
فيما قال نظيره تيمو هورن حارس مرمى كولونيا ”كنا نائمين في الدقائق الأولى“.
 
وأضاف ماركوس جيزدول مدرب كولونيا ”في الشوط الأول يمكنكم مشاهدة أننا ما زلنا في مرحلة التطور.
 
”بايرن استخدم كفاءته بشكل فعال. كنا سلبيين ومنحنا (بايرن) مساحة كبيرة ولم نهاجم بشجاعة كافية“.
 
وجاء هدف بايرن الأول بعد رمية جانبية أدت إلى تبادل سريع لتمرير الكرة لتصل إلى ليفاندوفسكي الذي سددها في سقف المرمى محرزا هدفه 23 في الدوري هذا الموسم و36 بجميع المسابقات.
 
وبعد ذلك بدقيقتين عثر بايرن على مساحة في دفاع كولونيا بتمريرة رائعة وسدد كومان من أسفل الحارس هورن.
 
وساءت أوضاع صاحب الأرض عندما وصلت ركلة ركنية إلى جنابري الذي مر من مدافع وهز الشباك بتسديدة منخفضة.
 
وسدد بايرن، الذي كان يحتل المركز السادس في ديسمبر كانون الأول، 18 كرة على المرمى في الشوط الأول وكان يمكنه زيادة الفارق لكن جنابري ويوشوا كيميش سددا في إطار المرمى وأطاح توماس مولر بكرة فوق العارضة.
 
واستعاد كولونيا رباطة جأشه في الشوط الثاني وأحرز جون كوردوبا هدفين لكن حكم الفيديو المساعد تدخل لإلغائهما.
 
واختتم جنابري أهداف بايرن عندما استلم الكرة في منتصف الملعب وركض باتجاه مرمى كولونيا وسدد في شباك هورن.
 
وقلص أوت الفارق في الدقيقة 70 ثم أنقذ نوير حارس بايرن العديد من الفرص ليحافظ على انتصار فريقه.
 
وابتعد شالكه صاحب المركز السادس عن المربع الذهبي المؤهل لدوري أبطال أوروبا بعدما اكتفى بالتعادل بدون أهداف مع مستضيفه ماينتس.
Reuters
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout