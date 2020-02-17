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ريال مدريد يفشل في الحفاظ على تقدمه ويتعادل مع سيلتا فيغو

17
FEBRUARY
2020
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تعرضت مساعي ريال مدريد لإحراز لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم لانتكاسة بعدما اكتفى فريق المدرب زين الدين زيدان بالتعادل 2-2 بملعبه مع سيلتا فيغو، مساء أمس الأحد.

 

واستغل سانتي مينا تمريرة رائعة من لاعب وسط برشلونة السابق دينيس سواريز وسدد كرة منخفضة في الزاوية البعيدة ليدرك التعادل للفريق الزائر في الدقيقة 85.

 

وتقدم سيلتا مبكرا عن طريق المهاجم الروسي فيدور سمولوف لكن ريال مدريد رد عبر توني كروس في الدقيقة 52 قبل أن يضع القائد سيرغيو راموس فريق زيدان في المقدمة في الدقيقة 65 من ركلة جزاء.

 

ووضع التعادل حدا لخمسة انتصارات متتالية حققها ريال مدريد في الدوري وأصبح رصيده 53 نقطة من 24 مباراة، متقدما بنقطة واحدة على برشلونة صاحب المركز الثاني الذي هزم خيتافي 2-1 أمس الأول السبت.

 

وغادر سيلتا منطقة الهبوط متقدما للمركز 17 في الترتيب.

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