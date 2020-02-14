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إجمالي الأجور يلخص عمل كلوب مع ليفربول

14
FEBRUARY
2020
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بات ليفربول قاب قوسين أو أدنى من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز إذ يبتعد بفارق 22 نقطة كاملة عن الوصيف مانشستر سيتي.
 
يحتاج يورغن كلوب ولاعبوه إلى الانتصار في ست مباريات فقط من أجل الإعلان رسميا عن فوز ليفربول باللقب المحلي للمرة الأولى منذ 30 عاما!
 
الإنجاز الهائل لما حققه كلوب يظهر في الكثير من التفاصيل، ومن بينها إجمالي رواتب اللاعبين الذين حققوا هذا الإنجاز.
 
 
بحسب مؤسسة "Sporting Intelligence global " فإن فريق ليفربول لديه ثالث أعلى فاتورة رواتب في الدوري الإنجليزي الممتاز، والثامن أوروبيا.
 
أحصت المؤسسة ثماني رياضات مختلفة و350 فريقا من 19 بطولة في 12 دولة.
 
وفقا للإحصائيات الصادرة، يدفع ليفربول أجرا يبلغ 5,537,600 جنيه إسترليني سنويا،  أي 106,492 أسبوعيا.
 
ويدفع مانشستر سيتي أعلى الأجور في الدوري الإنجليزي، بما يعادل 134,375 جنيه إسترليني أسبوعيًا، ويحتل المرتبة 13 في القائمة العالمية.
 
يليه مانشستر يونايتد 117800 جنيه إسترليني أسبوعيا، أي في المرتبة 33 على القائمة العالمية.
 
آرسنال وتشيلسي يحتلان المركزين 44 و45 في القائمة العالمية، في حين يحتل إيفرتون المركز الخامس والعشرين في القائمة العالمية بأجر أسبوعي 78،880 جنيهًا إسترلينيًا، وتوتنهام في المركز 62 في القائمة بمتوسط أجر أسبوعي يبلغ 76،482 جنيهًا إسترلينيًا.
 
ويحتل نادي برشلونة الإسباني قائمة الصدارة في العالم بأجور أسبوعية تبلغ 188،993 جنيهًا إسترلينيًا ، متقدماً على منافسه ريال مدريد (171،611 جنيهًا إسترلينيًا) ويوفنتوس بطل الدوري الإيطالي، الذي يحتل المركز الثالث في القائمة ويبلغ متوسط الأجر الأسبوعي لديه 155،487 جنيهًا إسترلينيًا.
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