لبنان يجتاز العراق ويستعد للمواجهة الاصعب

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يلتقي منتخبا لبنان والأردن للرجال في كرة السلة عند الساعة السابعة من مساء الجمعة 14 شباط الجاري بتوقيت بيروت في صالة الأمير حمزة بن الحسين في مدينة الحسين الرياضية بالعاصمة الأردنية عمّان، في مباراة القمة لإحراز كأس دورة الملك عبدالله الثاني الودية التاسعة في كرة السلة.

وحقق لبنان فوزاً جديداً مساء الخميس على حساب نظيره العراقي(97-79) الارباع 23 - 17، 51 - 42، 75 - 61، 97 - 79) بمشاركة اللاعبين علي حيدر ووائل عرقجي اللذين خاضا اول مباراة لهما في الدورة. وهو الفوز الثالث للبنان في الدورة من ثلاث مباريات بعد انتصاره على البحرين وسوريا.

ولن تكون المباراة امام الاردن سهلة خصوصاً انّ النشامى يلعبون على ارضهم وامام جمهورهم، فضلا عن عامل الكيمياء الذي يصب حتما لمصلحة اصحاب الارض، بالإضافة الى وصول اللاعب الاميركي جاستن دنتمون لرفد المنتخب الاردني.

ويقود المنتخب الاردني عددا من لاعبي الخبرة امثال محمود عابدين وأمين أبو حواس وأحمد الحمارشة.

وتأتي المشاركة اللبنانية في هذه الدورة استعداداً لخوض المباراتين الرسميتين ضمن " النافذة الأولى" للتصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة آسيا 2021 في مجمّع نهاد نوفل - زوق مكايل، أمام العراق في 21 شباط، والبحرين في 24 منه.