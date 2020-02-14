بسبب كورونا.. مانشستر يونايتد يعزل نجمه ويتخذ إجراءات غريبة

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عزل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، نجمه الجديد، أوديون إيغالو، عن بقية زملائه، بسبب مخاوف إصابته بفيروس كورونا الجديد.

وقرر النادي عدم اصطحاب اللاعب مع الفريق لمعسكرهم في إسبانيا، وذلك بعد التوقيع معه قادما من الدوري الصيني، بسبب مخاوف تفشي الفيروس هناك.

وانتقل المهاجم النيجيري من شانغهاي شينخوا الصيني إلى مانشستر يونايتد، في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الشتوي، على سبيل الإعارة، في خطوة لتعزيز خط الهجوم بالنادي الإنجليزي الذي يعاني من تراجع المستوى هذا الموسم.

وأحكمت إدارة "الشياطين الحمر" التشديدات على المهاجم النيجيري، حتى أنها منعته من التدريب في مركز التدريب الرئيسي للنادي "كارينغتون"، ودفعته للتدريب في مركز تدريب منفصل في المدينة، مع مدرب خاص.

وحرم المهاجم من رحلة مع زملائه الجدد في جزيرة ماربيا الإسبانية، حيث يستجم الفريق ويستعد للجزء الأخير من الموسم.

ولم يخض إيغالو أي مباراة منذ السادس من ديسمبر، بسبب توقف الدوري الصيني، لكن المدرب أولي غونار سولشاير أكد انه سيشرك المهاجم في التشكيلة قريبا.

وأعلنت الصين الجمعة تأكيد 5090 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و121 حالة وفاة جديدة في البر الصيني الرئيسي.

وقالت لجنة الصحة الوطنية إن العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا بلغ 64 ألف حالة تقريبا. ويخضع نحو 55 ألفا للعلاج حاليا، بينما توفي 1380 شخصا.