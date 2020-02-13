نجم إنتر ميلان يشعل الصراع بين ريال مدريد وليفربول

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بعد تداول أخبار عن نية ريال مدريد التعاقد مع نجم إنتر ميلان مارسيلو بروزوفيتش ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن ليفربول كان أول من أبدى إهتماماً بضم اللاعب الكرواتي.

ولفتت الصحيفة إلى أن مدرب الملكي، زين الدين زيدان طلب ضم بروزوفيتش ليكون بديلاً لمواطنه لوكا مودريتش، الذي قد يرحل عن الريال بنهاية الموسم في وقت أرسل مدرب ليفربول يورغن كلوب، كشافين لمشاهدة اللاعب من الملعب خلال ديربي ميلان الذي سجل فيه الكرواتي خلال إنتصار النيراتزوري (4-2).

ويتألق بروزوفيتش تحت قيادة مدربه الإيطالي أنطونيو كونتي، حيث سجل 3 أهداف، وصنع 5 آخرين في 28 مباراة بجميع المسابقات علماً أن عقده مع الانتر ينتهي في حزيران 2022، لكن النادي حريص على تمديد عقده.

المصدر: صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية