صلاح يلعب الرغبي؟..

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انتشرت حالة من الدهشة المصحوبة بالفكاهة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهور مقطع فيديو للاعب "رغبي" لا يتمتع فقط بشبه كبير بنجم الكرة المصري محمد صلاح، وإنما يركض أيضا بنفس طريقته.

ودفع الفيديو المتابعين إلى التعليق بسخرية على "تضحية" صلاح بإجازته الشتوية، في سبيل رفع لياقته البدنية.

وبعد مقطع الفيديو الذي انتشر عبر "تويتر"، مدح محبو محمد صلاح "تفانيه"، وقال أحدهم ممازحا: "في الوقت الذي يستمتع فيه لاعبو ليفربول بإجازاتهم الشتوية، قرر صلاح ممارسة الرغبي لتحسين لياقته".

وعلق آخر على طريقة ركض لاعب الرغبي، الذي لم يعرف اسمه، بالقول: "إنه هو بالفعل! حتى في الطريقة التي يركض بها وينظر حوله لتفقد محيطه!".

ونشر آخرون كلمات النشيد الشهير الذي تم تأليفه لصلاح من قبل مشجعي ليفربول.

وحقق صلاح نجاحا كبيرا هذا الموسم، إذ سجل 18 هدفا و9 تمريرات حاسمة في 33 مباراة شارك فيها مع ليفربول.

كما قد يحصل اللاعب المصري على ثالث حذاء ذهبي في البريميرليغ، إذ أحرز 14 هدفا في الدوري الإنجليزي، ولا يسبقه في ذلك سوى جيمي فاردي (17 هدفا) وسيرجيو أغويرو (16).