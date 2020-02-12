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بالأرقام.. ريال مدريد أكثر المنفقين في 2019

12
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كشفت بيانات رياضية حديثة، أن ريال مدريد الإسباني أنفق المال أكثر من أي ناد آخر في العالم، خلال عام 2019، فيما استطاع تشلسي الإنجليزي أن يحقق ربحا بفضل "إجراء عقابي".
 
وكشف مرصد "CIES" لكرة القدم كل ما أنفقته الأندية الكروية خلال العام الماضي، إلى جانب المداخيل التي جنتها في الفترة المذكورة.
 
وحل تشلسي الإنجليزي في صدارة التصنيف، بعدما حقق مكاسب بلغت 205 ملايين يورو، وتم تحقيق هذا الرقم لأن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عاقب النادي اللندني بمنعه من ضم أي لاعب في سوق الانتقالات.
 
ولم يبرم تشلسي سوى صفقة واحدة بضم ماتيو كوفاسيش من ريال مدريد الإسباني مقابل 45 مليون يورو.
 
أما في المرتبة الثانية فجاء نادي بنفيكا البرتغالي بأرباح ناهزت 166 مليون يورو، لأنه أنفق 64 مليون يورو فقط بينما حصل على مداخيل قدرها 230 مليون يورو.
 
في غضون ذلك، جاء أياكس أمستردام الهولندي ثالثا بأرباح قدرها 137 مليون يورو، وفقما نقلت صحيفة "أس" الإسبانية.
 
في المقابل، بلغت خسائر ريال مدريد 181 مليون يورو، لأنه أنفق 330 مليون يورو خلال آخر نافذتي انتقال للاعبين (رقم قياسي)، جراء ضم كل من إيدن هازارد ورودريغو ولوكا غوفيتش وإيدر مليتاو وفرنالد ميندي ورينيير.
 
ورغم حصول النادي الإسباني على 149 مليون يورو من بيع بعض اللاعبين، لم يستطع أن يحقق التوازن في الإنفاق والعائدات.
 
ولم يسلم فريق برشلونة بدوره من الخسائر التي وصلت إلى 166 مليون يورو، حيث كسب 122 مليون يورو فقط، فيما وصلت فاتورة الإنفاق إلى 288 مليون يورو.
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