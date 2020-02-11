نجم إنتر ميلان مطلوب في ريال مدريد

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ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، الثلاثاء، أن مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان ينوي ضم لاعب وسط دفاعي جديد، لعدم وجود بديل للبرازيلي كاسيميرو.

وأشارت تقارير صحفية أن زيدان أبدى إعجابه بمستوى لاعب إنتر ميلان، الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.

وعانى الريال كثيراً هذا الموسم في كل مباراة يغيب عنها لاعب الارتكاز اللاتيني، لذلك قد يتعاقد الفريق مع بروزوفيتش خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويملك الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش علاقة قوية بمواطنه لوكا مودريتش، لذلك قد يلعب قائد كرواتيا دوراً محورياً في إنهاء الصفقة لمصلحة ناديه.