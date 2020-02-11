ديميتروف يطيح بشابوفالوف ويتقدم في بطولة روتردام للتنس

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تفوق البلغاري جريجور ديميتروف على منافسه الكندي دينيس شابوفالوف المصنف الثامن بمجموعتين متتاليتين وبنتيجة 6-3 و7-6 في الدور الأول لبطولة روتردام المفتوحة للتنس يوم الاثنين.

واعترف المصنف 22 عالميا أنه لم يصل بعد إلى قمة مستواه لكن هذا لم يمنعه من التأهل لدور الستة عشر لينتظر الفائز من الكندي فيلكس أوجيه-ألياسيم والألماني يان-لينارد شتروف.

وقال ديميتروف، الذي خسر أمام روجر فيدرر في نهائي 2018، للصحفيين ”لم يكن الإيقاع جيدا. لم تستمر فترة تبادل الكرة طويلا لكن كان بوسعي الاستمرار في السيطرة“.

وأضاف ”تحليت بالهدوء في اللحظات المهمة وتقدمت إلى الشباك في الوقت المناسب“.

وفي وقت سابق انتصر الثنائي الإسباني روبرتو باوتيستا أجوت وبابلو كارينيو بوستا بعد مواجهتين من ثلاث مجموعات في الدور الأول ليتقابل اللاعبان في دور الستة عشر.

وعدل باوتيستا أجوت تأخره بمجموعة إلى انتصار على المجري مارتون فوتشوفيتش الصاعد من التصفيات بنتيجة 4-6 و7-6 و6-1.

وكان فوتشوفيتش قريبا من تحقيق أكبر انتصار في مسيرته في المجموعة الثانية قبل أن يدفع باوتيستا أجوت المجموعة لشوط فاصل.

وكانت المجموعة الثالثة سهلة للاعب الإسباني.

وقال باوتيستا أجوت عقب الانتصار ”الدور المقبل سيشهد مواجهة إسبانية خالصة أمام بابلو. أتمنى أن يفوز أحدنا باللقب“.

وفي المواجهة الأخرى احتاج كارينيو بوستا إلى ساعتين و45 دقيقة قبل الفوز على الفرنسي أدريان مانارينو بنتيجة 7-5 و6-7 و6-4.

وسدد مانارينو 12 ضربة إرسال ساحقة لكنه عانى مع إرساله الثاني بينما نجح كارينيو بوستا، الذي لاحت له 17 فرصة لكسر إرسال منافسه، في ذلك أربع مرات فقط.

وفي نقطة حسم المباراة في المجموعة الثالثة أنهى كارينيو بوستا لصالحه تبادلا طويلا للضربات دام 20 تسديدة ليتقابل في دور الستة عشر مع مواطنه الذي تغلب عليه مرتين في ثلاث مواجهات.