living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مع من تشاجر ميسي في التدريب؟ صحيفة تكشف هوية "النجم"

6
FEBRUARY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بعد الواقعة، التي وصفت بـ"المؤسفة"، ووقعت قبل أيام خلال تدريبات برشلونة، كشفت صحيفة "آس" الإسبانية، هوية اللاعب الذي دخل في شجار مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وشهدت الحصة التدريبية الصباحية للفريق الكتالوني يوم الثلاثاء الماضي، اشتباكا بين اثنين من اللاعبين الكبار في "البارسا".

وحسب ما ذكرت "آس"، فإن الواقعة وقعت قبل نهاية الحصة التدريبية خلال تقسيمة بين لاعبي الفريق، حيث حدث اشتباك بين ميسي والحارس الألماني مارك-أندريه تير شتيغن.

وأوضحت: "دخل النجمان في مشاداة كلامية وارتفع صوتهما، الأمر الذي استدعى تدخل زملائهم، الذين عملوا على تهدئة الأوضاع حتى لا تتفاقم الأوضاع بينهما".

ولم تكشف التقارير الإعلامية الإسبانية سبب شجار اللاعبين.

وقال المصدر إن إدارة النادي رفضت كشف هوية النجمين اللذين دخلا في الشجار للحفاظ على استقرار الفريق، وعدم تشتيت تركيز اللاعبين قبل المباريات المقبلة المهمة التي تنتظر النادي.

وكان ميسي هاجم أيضا، هذا الأسبوع، المدير الرياضي في النادي وزميله السابق، إيرك أبيدال، بسبب تصريحات الأخير التي انتقد فيها لاعبي الفريق.

ونشر ميسي على حسابه بإنستغرام، صورة لمقال صحيفة "سبورت" الذي يظهر تصريحات أبيدال، التي قال فيها إن العلاقة بين المدرب السابق إيرنستو فالفيردي، واللاعبين، كانت سيئة، وأن اللاعبين لم يعملوا بشكل جاد من أجل الفريق.

ورد "ليو" بالقول "أنا بصراحة لا أحب القيام بهذه الأشياء، لكنني أعتقد أن كل شخص يجب أن يكون مسؤولا عن عملهم وقراراتهم".

وأضاف: "اللاعبون يتحملون مسؤولية ما يحدث على أرض الملعب، ونحن أول من يدرك عندما لا نحقق نتائج جيدة. ولكن الإدارة الرياضية يجب عليها كذلك أن تتحمل المسؤولية، وقبل كل شيء، تتحمل القرارات التي تتخذها".

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout