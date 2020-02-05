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هالاند في طريقه لتحطيم كل شيء أمامه.. حتى ميسي

5
FEBRUARY
2020
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لا يستطيع أي فريق إيقاف الثورة التي اندلعت لدى النجم النرويجي إرلينغ هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني والذي سجل 7 أهداف في 136 دقيقة فقط خاضها مع فريقه.
 
وإذا ما سار هالاند بنفس المعدل فسيمكنه تحقيق الحذاء الذهبي لأفضل هداف في أوروبا مما يمنجه القدرة للإطاحة بالنجم ليونيل ميسي الذي حقق هذا اللقب لنحو 6 مرات.
 
واستطاع هالاند خطف قلوب عشاق بوروسيا دورتموند بعدما ظهر تأثيره بسرعة مع ناديه في الدوري الألماني لاسيما أنه لفت الانتباه حين كان في صفوف رد بول سالزبورغ النمساوي ووقتها كان محط أنظار الكثير من الأندية مثل برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني.
 
ولعب مينو رايولا وكيل النجم النرويجي هالاند دورا محوريا في نقله إلى بوروسيا دورتموند مع الوضع في الاعتبار ضرورة وضع بند في عقده بنقله مقابل نحو 70 مليون يورو يسري في عام 2021 كي ينتقل إلى فريق أكبر في أوروبا.
 
وساهم اسلوب دورتموند في انفجار هالاند الذي أصبح حديث العالم بعدما استغل الدقائق القليلة التي لعبها في تسجيل الأهداف فيما بدأت الأندية الكبرى في مراقبته تمهيدا للتعاقد معه خاصة أن هناك ندرة في عدد المهاجمين الذين يملكون قدرات كبيرة.
 
وتعرض هالاند لضربة كبرى حين فشل في تأهل فريقه رد بول سالزبورغ إلى الأدوار الٌإقصائية من مسابقة دوري أبطال أوروبا بعدما أخفق في التسجيل بالجولة الأخيرة من دور المجموعات أمام ليفربول الإنجليزي ولكنه دخل في تحد جديد مع بوروسيا دورتموند.
 
وعانى دورتموند بسبب تراجع مستوى باكو ألكاسير وبات الفريق في حاجة للتعاقد مع مهاجم صريح لديه القدرة على صناعة الفارق فيما وجدت إدارة النادي الفاستيفالي صيغة تفاهم واضحة مع وكيل اللاعب مينو رايولا المعروف بطلبه للعمولات الضخمة لنقل موكليه.
 
وكان هالاند على أجندة برشلونة ولكن رد بول سالزبورغ طلبت ضرورة الحصول على مقابل مادي يصل لنحو 100 مليون يورو وهو ما دفع إدارة البلوغرانا لصرف النظر عن فكرة ضمه والبحث عن بديل آخر لاسيما أن النادي كان لديه قائمة بالأسماء التي يمكنه حسمها.
 
كما رفض ريال مدريد التعاقد مع هالاند لأن لديه بالفعل كريم بنزيمة فضلا عن تعاقده مع لوكا يوفيتش في فترة الانتقالات الصيفية الماضية مقابل 60 مليون يورو تقريبا من إينتراخت فرانكفورت.
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