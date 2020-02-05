living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إصابة جديدة لديمبيلي تبعده حتى نهاية الموسم!

5
FEBRUARY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلن نادي برشلونة في بيان رسمي عبر شبكة الإنترنت عن تجدد إصابة لاعبه الفرنسي عثمان ديمبيلي.
 
وجاء في البيان إن اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا تعرض إلى تمزق كامل في العضلة ذات الرأسين في فخذه الأيمن.
 
بالأمس، تعرض  ديمبيلي لانتكاسة في التدريبات بجوان جامبر، بالتزامن مع قرب عودته إلى الملاعب والتوقيع على أول مشاركة رسمية منذ 23 نوفمبر.
 
وقال النادي في بيان رسمي إن اللاعب "شعر بانزعاج في الفخذ الأيمن نتيجة الإجهاد العضلي".
 
لكن مع خضوعه للفحوصات الطبية تبيّن أنه تعرض إلى تمزق كامل في العضلة ذات الرأسين، وليس مجرد إجهاد عضلي.
 
ومن هذا المنطلق فإن موسم اللاعب قد ينتهي إذا ما خضع إلى عملية جراحية بحسب إفادة من يومية "موندو ديبورتيفو".
 
 
تلك هي الأصابة ذاتها التي ألمت باللاعب في مباراة بوروسيا دورتموند يوم 27 من نوفمبر الماضي، وقدر الأطباء غيابه بـ 10 أسابيع.
 
ومع قرب عودته إلى المشاركة، أصيب مرة أخرى وسط شح الخيارات الهجومية لدى المدرب كيكي سيتيين الذي فقد لتوه لويس سواريز إلى نهاية الموسم.
 
عام 2017 أصيب ديمبيلي في نفس المنطقة لكن بالفخذ الأيسر، وغاب على إثرها 4 شهور عن الملاعب.
 
يتبقى فقط لدى برشلونة 3 خيارات هجومية إلى نهاية الموسم، وهي ميسي وغريزمان والصغير فاتي.
 
ياتي هذا النبأ بعد 4 أيام من إغلاق سوق الانتقالات الشتوي الذي شهد بيع كارليس بيريز إلى روما الإيطالي.
Eurosport
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout