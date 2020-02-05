إصابة جديدة لديمبيلي تبعده حتى نهاية الموسم!

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أعلن نادي برشلونة في بيان رسمي عبر شبكة الإنترنت عن تجدد إصابة لاعبه الفرنسي عثمان ديمبيلي.

وجاء في البيان إن اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا تعرض إلى تمزق كامل في العضلة ذات الرأسين في فخذه الأيمن.

بالأمس، تعرض ديمبيلي لانتكاسة في التدريبات بجوان جامبر، بالتزامن مع قرب عودته إلى الملاعب والتوقيع على أول مشاركة رسمية منذ 23 نوفمبر.

وقال النادي في بيان رسمي إن اللاعب "شعر بانزعاج في الفخذ الأيمن نتيجة الإجهاد العضلي".

لكن مع خضوعه للفحوصات الطبية تبيّن أنه تعرض إلى تمزق كامل في العضلة ذات الرأسين، وليس مجرد إجهاد عضلي.

ومن هذا المنطلق فإن موسم اللاعب قد ينتهي إذا ما خضع إلى عملية جراحية بحسب إفادة من يومية "موندو ديبورتيفو".

تلك هي الأصابة ذاتها التي ألمت باللاعب في مباراة بوروسيا دورتموند يوم 27 من نوفمبر الماضي، وقدر الأطباء غيابه بـ 10 أسابيع.

ومع قرب عودته إلى المشاركة، أصيب مرة أخرى وسط شح الخيارات الهجومية لدى المدرب كيكي سيتيين الذي فقد لتوه لويس سواريز إلى نهاية الموسم.

عام 2017 أصيب ديمبيلي في نفس المنطقة لكن بالفخذ الأيسر، وغاب على إثرها 4 شهور عن الملاعب.

يتبقى فقط لدى برشلونة 3 خيارات هجومية إلى نهاية الموسم، وهي ميسي وغريزمان والصغير فاتي.

ياتي هذا النبأ بعد 4 أيام من إغلاق سوق الانتقالات الشتوي الذي شهد بيع كارليس بيريز إلى روما الإيطالي.