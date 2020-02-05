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السعودية تدخل سباق استضافة كأس آسيا 2027

5
FEBRUARY
2020
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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، الثلاثاء، عن تقدمه رسميا بطلب استضافة كأس آسيا 2027، بعد إعلان الاتحاد الآسيوي عن البدء في استقبال ملفات الاتحادات الراغبة في التنظيم.
 
وأشار الاتحاد السعودي في بيان إلى أنه "من المقرر أن يتم تقديم ملف متكامل بكافة المتطلبات مدعمًا بالفعاليات والأحداث الرياضية العالمية التي استضافتها المملكة على مدى العامين الماضيين وحظيت بكثير من التقدير والاهتمام العالميين بعد أن شهدت نجاحًا كبيرًا وإقبالًا متزايدًا من كافة أقطار العالم".
 
ونقل الاتحاد عن رئيسه ياسر المسحل "نملك سجلًا حافلًا وإرثًا فنيًا كبيرًا من المنجزات الآسيوية على صعيد المنتخبات والأندية، إذ يكتمل هذا الإرث الفني باستضافة البطولة الأكبر في القارة". بحسب وكالة "فرانس برس".
 
وأشار المسحل إلى أنه سيتم البدء بتكوين لجنة مختصة للعمل على ملف الاستضافة، وتقديمه بالصورة المشرّفة للمملكة العربية السعودية، وتحقيق الهدف المنشود.
 
وكان الاتحادان الأردني والعراقي قد كشفا في ديسمبر الماضي عن عزمهما التقدم بملف مشترك لاستضافة نهائيات 2027.
 
وأعلن الاتحاد الاسيوي في نهاية العام الماضي عن رغبته في منح حق استضافة نسخة 2027 في وقت مبكر، افساحا بالمجال لمزيد من الوقت من أجل التنظيم.
 
ونالت الصين حق استضافة نسخة 2023 في يونيو الماضي بالإجماع بعد أن كانت المرشحة الوحيدة، إثر تخلي كوريا الجنوبية عن فكرة الترشح.
 
وشارك في النسخة الأخيرة التي استضافتها دولة الإمارات مطلع العام الماضي 24 منتخبا للمرة الأولى، وأحرز المنتخب القطري اللقب للمرة الأولى في تاريخه على حساب اليابان في المباراة النهائية (3-1).
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