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مدرب سيرينا يعتقد أنها تحتاج إلى أسلوب جديد لاجتياز كورت

4
FEBRUARY
2020
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قال باتريك مراد أوغلو مدرب سيرينا وليامز إن المصنفة الأولى عالميا سابقا تحتاج إلى إعادة التفكير في انتهاج أسلوب جديد في البطولات الأربع الكبرى للتنس بعد المعاناة في أستراليا المفتوحة.
 
وكانت اللاعبة البالغ عمرها 38 عاما تأمل في حصد لقبها 24 في البطولات الكبرى لمعادلة الرقم القياسي للأسترالية مارجريت كورت لكنها ودعت ملبورن من الدور الثالث أمام الصينية وانغ قيانغ.
 
ووصلت سيرينا، التي فازت ببطولة أوكلاند قبل التوجه إلى ملبورن، إلى أربع مباريات نهائية في البطولات الكبرى منذ إنجاب ابنتها أولمبيا في 2017 لكنها لم تتوج بأي لقب.
 
وقال مراد أوغلو لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) ”يجب أن نقبل الواقع وأن الأمور لا تسير بشكل جيد.
 
”يجب أن نواجه الواقع لكنها تتحلى بالإيجابية بشأن إمكانية النجاح وإلا ما استمرت على الأرجح في ملاعب التنس.. هي تثق أن بوسعها الفوز وأنا أيضا. هي ليست بعيدة لكن يجب تغيير بعض الأشياء“.
 
وأضاف ”ربما تعود بأسلوب مختلف واستراتيجية مختلفة وأهداف مختلفة حتى تحقق النجاح. هي تتحلى بالإيجابية، كما أنها تعاني من مشاعر سلبية أيضا لأن عدم فوزها ببطولة كبرى يمثل إخفاقا“.
Reuters
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