نابولي يسجل هدفين متأخرين ليجهض انتفاضة سامبدوريا

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أحرز نابولي هدفين قرب النهاية ليهزم سامبدوريا 4-2 خارج ملعبه يوم الاثنين في مباراة بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم شهدت قرارين أثارا الجدل من حكم الفيديو المساعد وهدفا رائعا عن طريق المخضرم فابيو كوالياريلا لصالح أصحاب الأرض.

وهز دييجو ديمي ودريس ميرتنز الشباك في الدقائق العشر الأخيرة ليواصل نابولي صحوته تحت قيادة المدرب جينارو جاتوسو محققا فوزه الثالث على التوالي بجميع المسابقات.

وتقدم نابولي سريعا 2-صفر بعد 16 دقيقة إذ سجل أركاديوش ميليك بضربة رأس بعد تحرك هجومي سلس ثم وضع إلجيف إلماس الكرة في الزاوية البعيدة للمرمى من ركلة ركنية محرزا هدفه الأول في الدوري الإيطالي، وبكى اللاعب القادم من مقدونيا الشمالية وهو يحتفل بالهدف.

وقلص كوالياريلا الفارق لسامبدوريا بطريقة رائعة في الدقيقة 26 إذ قابل المهاجم البالغ من العمر 37 عاما كرة طويلة عند حافة منطقة الجزاء بتسديدة مباشرة في الزاوية السفلى للمرمى.

واعتقد سامبدوريا أنه أدرك التعادل بعد عشر دقائق من بداية الشوط الثاني عقب هدف رائع آخر عندما حول جاستون راميريز الكرة في الشباك بتسديدة خلفية لكن بعد مراجعة طويلة من حكم الفيديو المساعد، أُلغي الهدف بداعي وجود لمسة يد ضد مانولو جابياديني في بداية الهجمة.

لكن قرار حكم الفيديو المساعد جاء في صالح سامبدوريا عندما لمس كوستاس مانولاس مدافع نابولي كاحل كوالياريلا، وبعد مراجعة طويلة على الشاشة احتسب الحكم ركلة جزاء نفذها جابياديني بنجاح في الدقيقة 73.

وأعاد ديمي التقدم لنابولي في الدقيقة 82 ثم سجل ميرتنز الهدف الرابع في المرمى الخالي من وسط الملعب بعد خروج إميل أوديرو حارس سامبدوريا من مرماه ليسدد الكرة برأسه في اتجاه اللاعب البلجيكي مباشرة.