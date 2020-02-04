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بيل يشغل وقت فراغه بنشاط جديد خارج الملاعب

4
FEBRUARY
2020
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يبدو أن غاريث بيل نجم ريال مدريد الإسباني ومنتخب ويلز، وجد الطريقة المناسبة لاستغلال "وقت فراغه"، بعد أن بات بعيدا عن حسابات مديره الفني في الفريق الملكي زين الدين زيدان لأسباب عدة، بدنية أو فنية أو حتى سلوكية.
 
وأطلق بيل مؤسسة جديدة لكرة القدم الإلكترونية، سماها "إيلفنز إيسبورتس"، سيشارك فريق يمثلها في كأس العالم للفرق لكرة القدم الإلكترونية التي ينظمها الاتحاد الدولي (فيفا) في مدينة ميلانو الإيطالية في فبراير الجاري.
 
ويتقاسم ملكية المؤسسة الجديدة، بيل ومجموعة "38 إنترتينمنت" التي أسسها المستثمر جوناثان كارك، ولاعب كرة القدم السابق لاري كوهين.
 
ووجه بيل، الذي خرج من قائمة فريقه خلال لقاء ديربي العاصمة أمام أتلتيكو مدريد، السبت، الدعوة إلى المهتمين بهذا النوع من المنافسة حول العالم، للاشتراك في مسابقة لاكتشاف المواهب ستمنح المتميزين فرصة لتوقيع عقد مع "إيلفنز إيسبورتس".
 
بيل المثير للجدل مع ريال مدريد في الآونة الأخيرة، قال في بيان: "هناك أوجه شبه بين كرة القدم والألعاب الإلكترونية، هو أنك في الحالتين تحتاج إلى الالتزام والتضحية بالفعل للوصول إلى قمة الرياضة التي تشارك فيها".
 
وتخطط المؤسسة الجديدة إلى التوسع لتدخل منافسات خارج إشراف الفيفا.
 
وزادت كثيرا قيمة الجوائز المالية للألعاب الإلكترونية خلال السنوات الأخيرة، وفي العام الماضي فاز المراهق الأميركي كايل غيرسدوف بجائزة مالية تزيد قيمتها على 3 ملايين دولار في إحدى المسابقات، وهو مبلغ يزيد كثيرا عن جوائز بطولات عالمية مرموقة للمحترفين.
 
ويبلغ مجموع جوائز بطولة العالم لفرق كرة القدم الإلكترونية في ميلانو 100 ألف دولار، إضافة إلى منح نقاط تساعد اللاعب على التأهل لكأس العالم لكرة القدم الإلكترونية في يوليو المقبل.
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