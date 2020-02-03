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سولشار يثق في قدرة مارسيال على استعادة لمسته التهديفية

3
FEBRUARY
2020
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أكد أولى جونار سولشار مدرب مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أنه واثق في قدرة لاعبه الفرنسي أنطوني مارسيال على استعادة لمسته التهديفية قائلا إن المهاجم الفرنسي يمنح ناديه ”كل شيء“ سواء على أرض الملعب أو خلال التدريبات.
 
وأحرز مارسيال (24 عاما) 12 هدفا في جميع المنافسات خلال الموسم الحالي الذي عانى فيه من الإصابات وأحرز هدفا وحيدا في آخر ست مباريات بينما يواجه يونايتد صعوبات من أجل التهديف في ظل غياب مهاجمه ماركوس راشفورد الذي يعاني من متاعب في الظهر.
 
وعن مارسيال قال سولشار للصحفيين ”يمنحنا كل شيء. طلبنا منه اللعب وشارك أساسيا في آخر ثماني مباريات وركض ربما بواقع 20 في المئة أكثر مما كان يفعل عندما وصلت إلى هنا.
 
”سنقدم له مزيدا من الدعم وسنمنحه الراحة التي يستحقها.. طلبنا منه اللعب بصورة زائدة عن الحد خاصة خلال إصابة ماركوس.
 
”أعرف أنه مرهق. لكنه رغم ذلك لم يتغيب عن أي تدريب. وهو يتدرب وجاهز لكل مباراة ولذا أنا سعيد به“.
 
وأحرز راشفورد 19 هدفا في جميع المنافسات قبل تعرضه للإصابة في حين أضاف ميسون جرينوود خريج الأكاديمية عشرة أهداف.
 
وتعاقد يونايتد أيضا مع المهاجم النيجيري أوديون إيجالو (30 عاما) من شنغهاي شينهوا الصيني على سبيل الإعارة في آخر أيام فترة الانتقالات الشتوية في نهاية الشهر الماضي.
 
ويحتل يونايتد المركز السابع بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز العشرين برصيد 35 نقطة من 25 مباراة وسيحل ضيفا على تشيلسي اللندني في 17 فبراير شباط الجاري.
Reuters
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