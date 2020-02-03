living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ثنائية لوكاكو السريعة تضع حدا لتعادلات إنتر ميلانو

3
FEBRUARY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أحرز روميلو لوكاكو هدفين في الشوط الثاني ليمنح إنتر ميلانو الفوز 2-صفر خارج ملعبه على أودينيزي، الأحد، ويضع حدا لثلاثة تعادلات متتالية بنتيجة 1-1 في الدوري الإيطالي لكرة القدم ويظل على بعد 3 نقاط من يوفنتوس المتصدر.
 
وافتتح المهاجم البلجيكي، الذي رفع رصيده إلى 16 هدفا في الدوري هذا الموسم، التسجيل في الدقيقة 64 ثم هز الشباك من ركلة جزاء بعد 7 دقائق أخرى لصالح إنتر بشكله الجديد والذي كان في موقف دفاعي في أغلب فترات المباراة.
 
وبقي إنتر، الذي يملك 51 نقطة من 22 مباراة، على بعد 3 نقاط من يوفنتوس المتصدر الذي هزم فيورنتينا 3-صفر في وقت سابق، الأحد، ويتقدم بنقطتين على لاتسيو الذي سحق سبال 5-1. لكن لاتسيو لديه مباراة إضافية سيخوضها بملعبه أمام فيرونا الأربعاء القادم.
 
وأشرك أنطونيو كونتي مدرب إنتر لأول مرة الوافدين الجديدين فيكتور موزيس وكريستيان إريكسن، بينما لعب سيباستيانو إسبوزيتو (17 عاما) بدلا من المهاجم الموقوف لأوتارو مارتينيز.
 
كما افتقد إنتر الحارس والقائد سمير هاندانوفيتش لذا حصل دانييلي باديلي على فرصة نادرة للمشاركة.
 
وصنع أودينيزي العديد من الفرص في الشوط الأول لكن سيكو فوفانا سدد الكرة في الشبكة الخارجية.
 
كما نجح آشلي يانغ لاعب إنتر في التصدي لتسديدة ينسستريغر-لارسن وحصل رودريغو دي بول على فرصة للتسجيل في الشوط الأول، لكن الكرة اصطدمت بالمدافع أليساندرو باستوني.
 
وجاءت أخطر فرص إنتر في النصف الأول بعد تمريرة من موزيس وصلت إلى ماتياس فيسينو، الذي أخفق في استلام الكرة بالشكل المناسب.
 
وحصل دي بول على فرصة جديدة بعد مرور ساعة من اللعب، لكن اللاعب الأرجنتيني انزلق وسدد خارج المرمى.
 
وبعد النجاة من استقبال هدف مرر نيكولو باريلا الكرة ووصلت إلى لوكاكو الذي سدد كرة أرضية قوية في شباك الحارس خوان موسو.
 
وأرسل البديل أليكسيس سانشيز كرة عرضية غيرت اتجاهها وكادت أن تدخل المرمى قبل أن يدخل اللاعب التشيلي داخل المنطقة ويتعرض لخطأ من موسو.
 
ونفذ لوكاكو ركلة الجزاء بنجاح ليذيق أودينيزي الهزيمة الثالثة على التوالي في الدوري ويتراجع إلى المركز 15.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout