أسطورة ليفربول يعلق على اقتراب صلاح من رقمه

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عقب الإنجليزي مايكل أوين أسطورة ليفربول على اقتراب النجم المصري محمد صلاح منه في سباق هدافي ليفربول في الدوري الإنجليزي، قائلا إنه يمكنه أن يرتاح عاما أو عامين الآن وأن ينام بشكل جيد.

وعقب أوين على صورة أظهرت تخطي صلاح لويس سواريز في سباق هدافي ليفربول في تلك المسابقة، ووصوله إلى 70 هدفا في المسابقة بينما سواريز 69.

وحل مايكل أوين بالمركز الثالث في ترتيب هدافي ليفربول في البريميرليغ برصيد 118 هدفا خلف كل من ستيفن جيرارد صاحب الـ120 هدفا، وروبي فاولر صاحب الـ128 هدفا، وكتب عبر تويتر: "الآن يمكنني أن أنام بشكل جيد لعام أو عامين".

وسجل صلاح هدفين في انتصار ليفربول السبت على ساوثهمبتون في الدوري الإنجليزي 4-0، بينما سجل كل من تشامبرلين وهيندرسون هدفي ليفربول الآخرين.

وواصل ليفربول أداءه المذهل هذا الموسم في البريميرليغ، ولا يزال متصدرا برصيد 73 نقطة.