في إحصاء جديد.. صلاح يهزم رونالدو ويهدد عرش ميسي

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منذ انضمامه إلى ليفربول في صيف عام 2017، بات المصري محمد صلاح إحدى ظواهر الدوري الإنجليزي الممتاز، بمعدل أهداف مرتفع للغاية وأرقام قياسية عدة في فترة قصيرة نسبيا.

وآخر الإحصاءات التي تشير إلى تفوق صلاح، ليس فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز بل في الدوريات الأوروبية الكبرى وبين أفضل لاعبي العالم، مرتبط بعدد الأهداف المسجلة داخل الديار.

وكشف إحصاء لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أن "الملك المصري" يحتل المركز الثاني من حيث عدد الأهداف التي سجلها لاعب على أرض فريقه في الدوريات الخمس الكبرى، في الفترة منذ صيف 2017 وحتى الآن، وذلك بعد هدفيه الأخيرين في مرمى ساوثامبتون.

وسجل صلاح 44 هدفا على ملعب "أنفيلد" خلال الفترة المذكورة، ليتقاسم المركز الثاني مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ الألماني.

ويأتي "مو" و"ليفا" بعد أسطورة برشلونة الإسباني ليونيل ميسي الذي سجل 51 هدفا في معقل الفريق الكتالوني، لكنهما يتفوقان على كريستيانو رونالدو صاحب الـ42 هدفا في "سانتياغو بيرنابيو" عندما كان يلعب لريال مدريد الإسباني، ثم في "يوفنتوس ستاديم" مع العملاق الإيطالي.

وسجل صلاح 14 هدفا في الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي، يحتل بها المركز الثالث في قائمة هدافي المسابقة، بالشراكة مع بيير إيميريك أوباميانغ مهاجم أرسنال، وداني إنغز لاعب ساوثامبتون، وماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد.

لكن يبقى اللاعب المصري أكثر من سجل على ملعبه هذا الموسم أيضا، برصيد 12 هدفا.

وبات ليفربول قريبا من حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الغائب منذ 30 عاما، إذ يبتعد عن حامل اللقب مانشستر سيتي برصيد 22 نقطة، وذلك بعد 25 مرحلة من المسابقة.