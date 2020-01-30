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أولاديبو يعود بعد غياب عام ليقود بيسرز للفوز على بولز

30
JANUARY
2020
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سجل فيكتور أولاديبو رمية ثلاثية قبل 10.3 ثانية من النهاية ليمنح إنديانا بيسرز التعادل ثم الفوز بعد وقت إضافي بنتيجة 115-106 على ضيفه شيكاجو بولز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين ليل الأربعاء.
 
وتعرض أولاديبو لإصابة بقطع في أربطة الركبة في 23 يناير كانون الثاني 2019 وجاءت عودته الليلة الماضية ليمنح بيسرز فوزه 31 هذا الموسم مقابل 17 خسارة ليعود إلى المركز الخامس في القسم الشرقي.
 
وأنهى بيسرز الربع الأول متقدما 25-24 ثم ارتفع الفارق إلى عشر نقاط في بداية الربع الثاني.
 
وقلص بولز الفارق لينتهي الشوط الأول بتفوق بيسرز 55-51.
 
وتبادل الفريقان التقدم في الربع الثالث الذي أنهاه بولز بإدراك التعادل.
 
وانتزع بولز التقدم بفارق سبع نقاط لكن مالكولم بروجدان أحرز أربع نقاط متتالية لتصبح النتيجة 100-97 قبل دقيقتين من النهاية.
 
وفشل الفريقان في التسجيل إلى أن ارتدت آخر هجمة إلى أولاديبو ليسجل رمية ثلاثية ويدرك التعادل لتمتد المباراة إلى وقت إضافي.
 
ولم يترك بيسرز الفرصة لضيفه في الوقت الإضافي الذي حسمه بروجدان بعدما سجل سبع نقاطا من 15 لصاحب الأرض.
 
وتصدر تي.جيه وارين قائمة مسجلي بيسرز برصيد 25 نقطة فيما أضاف كل من بروجدان ودومانتاس سابونيس 15 نقطة.
 
وأنهى أولاديبو المباراة برصيد تسع نقاط.
وكان البديل تشاندلر هاتشيسون الأكثر تسجيلا في صفوف بولز برصيد 21 نقطة وأضاف زميله زاك لافين 20 نقطة.
 
ويحتل بولز المركز التاسع في الشرق برصيد 19 فوزا و31 خسارة.
وتغلب بروكلين نتس 125-115 على ضيفه ديترويت بيستونز فيما انتصر ممفيس جريزليز 127-106 في ملعب نيويورك نيكس.
 
وفاز سان أنطونيو سبيرز 127-120 على ضيفه يوتا جاز.
 
وحقق داميان ليلارد ثلاثة أرقام مزدوجة للمرة الأولى في مسيرته ليقود بورتلاند تريل بليزرز للفوز 125-112 على ضيفه هيوستون روكتس.
 
وسجل ليلارد 36 نقطة واستحوذ على عشر كرات مرتدة بالإضافة إلى 11 تمريرة حاسمة.
 
وانتصر أوكلاهوما سيتي ثاندر 120-100 على مستضيفه سكرامنتو كينجز.
Reuters
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