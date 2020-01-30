موجوروزا تقاتل أمام هاليب وتبلغ نهائي أستراليا المفتوحة

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فازت جاربين موجوروزا على الرومانية سيمونا هاليب المصنفة الثالثة عالميا 7-6 و7-5 في مواجهة مرهقة لتبلغ نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس لأول مرة يوم الخميس.

ووصلت اللاعبة الإسبانية غير المصنفة إلى ملبورن وسط توقعات منخفضة لكنها ستلتقي الآن في النهائي مع الأمريكية صوفيا كينين المصنفة 14 على أمل تحقيق لقبها الثالث في البطولات الأربع الكبرى.

ومع وصول درجات الحرارة إلى 40 في ملعب رود ليفر‭‭ ‬‬خاضت موجوروزا مباراة متقلبة مع هاليب التي سبق لها الوصول للنهائي في ملبورن.

وكسرت موجوروزا (26 عاما) الإرسال عند تأخرها 5-4 في المجموعة الثانية ثم صمدت لتحقق الفوز في ثاني نقطة لحسم اللقاء.

ولم تكن اللاعبة الإسبانية ضمن قائمة المرشحات لنيل اللقب قبل البطولة لكنها استعادت روحها القتالية التي ساعدتها في التتويج بلقبي فرنسا المفتوحة 2016 وويمبلدون 2017.

وقالت موجوروزا ”أركز في كل يوم بشكل منفصل وأنا متحمسة جدا للوصول للنهائي. كانت مسيرة طويلة وأمامي مباراة أخرى يوم السبت“.

وأضافت ”لم أفكر في أن مستواي انخفض. كنت أفكر فقط في المضي قدما واغتنام الفرص.

”كنت أدرك أن مواجهة سيمونا شاقة لذا قاتلت بكل طاقتي“.