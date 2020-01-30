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فالنسيا ينجو من "فخ الكأس".. وريال مدريد يسحق سرقسطة

30
JANUARY
2020
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نجا فالنسيا حامل اللقب من فخ مضيفه كولتورال ديبورتيفا ليونيسا من الدرجة الثالثة وتغلب عليه بصعوبة 4-2 بركلات الترجيح على ملعب رينو دي ليون وبلغ ربع نهائي مسابقة كأس ملك إسبانيا في كرة القدم.
 
وكان ليونيسا في طريقه إلى تجريد فالنسيا من اللقب وإضافته إلى قائمة ضحاياه في المسابقة، آخرها أتلتيكو مدريد الذي أطاح به من الدور الـ32 عندما تغلب عليه على الملعب ذاته 2-1، بعدما أرغم ضيفه على التعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي محافظا على سجله خاليا من الخسارة على أرضه منذ 15 شهرا.
 
لكن الكلمة الأخيرة كانت لفالنسيا في ركلات الترجيح حيث يدين بذلك إلى تألق حارس مرماه خاومي دومينيش بتصديه لركلتين ترجيحيتين لأصحاب الأرض.
 
وحجز ريال مدريد بطاقته إلى ربع النهائي بفوز كبير على مضيفه ريال سرقسطة من الدرجة الثانية 4-صفر.
 
وحسم ريال مدريد نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله ثنائية عبر مدافعه الفرنسي رافايل فاران (6) وجناحه الأيمن لوكاس فاسكيز (32)، قبل أن يضيف ثنائية في الثاني بواسطة البرازيلي فينيسيوس جونيور (72) والبديل الفرنسي كريم بنزيمة (79).
 
وهو الفوز السابع على التوالي لريال مدريد في مختلف المسابقات.
 
وأبقى الفرنسي زين الدين زيدان مدرب النادي الملكي على كريم بنزيمة والكرواتي لوكا مودريتش على مقاعد البدلاء قبل أن يدفع بالأول مكان الصربي لوكا يوفيتش في الدقيقة 73 ونجح في هز الشباك بعد 6 دقائق.
 
وحجز فياريال بطاقته إلى الدور ربع النهائي بفوزه على مضيفه رايو فايكانو من الدرجة الثانية بهدفين نظيفين سجلهما فرناندو نينو (83) والقائد المخضرم سانتي كازورلا (85).
 
كما تأهل ريال سوسييداد بفوزه على أوساسونا بثلاثة أهداف للسويدي ألكسندر إسحاق (33 و69) والنروجي مارتن أوديغارد (61) مقابل هدف لمارك كاردونا (36).
 
واحتاج غرناطة إلى التمديد للتخلص من عقبة مضيفه باداخوز من الدرجة الثالثة 3-2.
 
وكان غرناطة في طريقه إلى حسم النتيجة في الوقت الأصلي عندما تقدم بهدفين لأليكس مارتينيز (1) وروبرتو سولدادو (86) مقابل هدف لبابلو فاسكيز (8)، لكن أصحاب الأرض أدركوا التعادل في الدقيقة الأخيرة عبر أنطونيو كاباييرو.
 
وحسم غرناطة النتيجة في الشوط الإضافي الأول بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 109 عبر كارلوس فرنانديز.
 
ولحق فالنسيا وريال مدريد وريال سوسييداد وفياريال وغرناطة بأتلتيك بلباو أول المتأهلين إلى الدور ربع النهائي بفوزه على مضيفه تينيريفي من الدرجة الثانية 4-2 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3 الثلاثاء في افتتاح دور ثمن النهائي.
 
ويختتم الدور ثمن النهائي الخميس بلقاءي برشلونة الوصيف مع ليغانيس، وميرانديس (ثانية) مع إشبيلية.
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