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ليلة استثنائية لصلاح.. ورقم سواريز في خطر

30
JANUARY
2020
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حقق النجم المصري، محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، مساء الأربعاء، أرقاما مميزة بعدما سجل هدف وصنع آخر أمام وست هام يونايتد، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
 
وبتسجيله للهدف الأول وصناعته للثاني، عزز صلاح رقمه كأكثر لاعب يسجل ويصنع في الدوري الإنجليزي الممتاز، منذ موسم 2017-2018، بواقع 14 مباراة مختلفة، بفارق 5 مباريات عن أقرب ملاحقيه.
 
ورفع صلاح رصيده للهدف 12 في الدوري الإنجليزي، وبات مبتعدا بـ5 أهداف عن متصدر جدول ترتيب الهدافين جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي صاحب 17 هدفا.
 
ويعد هذا الهدف هو الخامس لصلاح في مرمى وست هام وذلك خلال 5 مشاركات أمام الفريق اللندني، كما أن صلاح سجل هدفه الـ66 مع "الريدز" في الدوري بشكل عام، ليصبح خامس أكبر هداف في البريمييرليغ لفريق ليفربول.
 
وبهذا الهدف تخطى صلاح النجم الإسباني، فرناندو توريس، صاحب الـ65 هدفا، وأصبح على بعد 4 أهداف فقط من صاحب المركز الرابع الأورغوياني لويس سواريز.
 
وبقي في القائمة عظماء ليفربول مثل مايكل أوين صاحب الـ118 هدفا، وستيفن جيرارد صاحب الـ121 هدفا، وروبي فاولر صاحب الـ128 هدفا.
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