بعد ثلاثة أيام.. أرملة كوبي براينت تخرج عن صمتها

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خرجت أرملة نجم كرة السلة الأميركي الراحل كوبي براينت عن صمتها بعد ثلاثة أيام من مقتل زوجها وابنتهما البالغة من العمر 13 عاما وسبعة آخرين في حادث تحطم طائرة هليكوبتر.



وقالت فانيسا زوجة برايانت في رسالة عبر موقع "إنستغرام" إنها "محطمة تماما".



وأرفقت بالرسالة صورة حديثة لها مع براينت وبناتهما الأربع ومن بينهنّ جيانا التي راحت ضحية للحادث الأليم.



ولقي براينت (41 عاما) وجيانا حتفهما يوم الأحد عندما تحطمت طائرة الهليكوبتر التي كانت تقلهما إلى أكاديمية مامبا الرياضية للمشاركة في بطولة لكرة السلة للفتيات وسط أجواء ضبابية شمال غرب مدينة لوس انجليس.



وكانت جيانا عضوا في فريق مامبا لكرة السلة للفتيات وكان والدها، أسطورة كرة السلة المعتزل ونجم فريق لوس انجليس ليكرز لمدة 20 عاما، مدربا للفريق الذي تلعب فيه ابنته.



وقالت فانيسا (37 عاما) "نود أنا وبناتي التقدم بالشكر للملايين الذين عبروا عن الدعم والحب خلال هذه الفترة العصيبة".



وأضافت "نحن محطمون تماما بسبب فقد زوجي الحبيب كوبي، الذي كان أبا رائعا لبناتنا، وطفلتي الجميلة جيانا، الابنة المحبة الرائعة".



وتابعت "لا توجد كلمات لوصف الألم الذي نشعر به الآن".



ولم يتم الآن حتى الآن الإعلان عن ترتيبات لجنازة براينت وابنته.