إمبيد يرتدي رقم 24 ويسجل 24 نقطة في فوز سيفنتي سيكسرز

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عاد جويل إمبيد بعد غياب تسع مباريات وسجل 24 نقطة واستحوذ على عشر كرات مرتدة ليقود فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز للفوز 115-104 على جولدن ستيت وريورز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين يوم الثلاثاء.

ولم يكن العملاق إمبيد يشارك بسبب معاناته من إصابة في إصبع يده اليسرى وخاض المباراة مرتديا القميص رقم 24، تكريما للأسطورة كوبي برايانت الذي لقى حتفه بعد تحطم طائرة هليكوبتر يوم الأحد الماضي.

وحصل إمبيد على موافقة بوبي جونز، الذي سبق له ارتداء رقم 24 في الفريق، في ظل تعليق ارتداء قميصه.

وسجل راؤول نيتو 19 نقطة وأضاف بن سيمونز 17 نقطة كما ساهم توبي هاريس في الانتصار بإحراز 14 نقطة مقابل 12 نقطة لزميله آل هورفورد الذي استحوذ على 11 كرة مرتدة ومرر ثماني كرات حاسمة.

وحقق سيفنتي سيكسرز فوزه 22 في 24 مباراة على أرضه هذا الموسم.

وسجل دي أنجيلو راسل لاعب وريورز 28 نقطة وأضاف جلين روبنسون 20 نقطة لكن الفريق خسر للمرة 14 في آخر 15 مباراة.