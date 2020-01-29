زفيريف يصل قبل النهائي لأول مرة في بطولة كبرى بفوزه على فافرينكا

A + A -

تعافى الألماني ألكسندر زفيريف المصنف السابع من بداية سيئة ليفوز 1-6 و6-3 و6-4 و6-2 على البطل السابق ستان فافرينكا في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس يوم الأربعاء ويبلغ لأول مرة الدور قبل النهائي في واحدة من البطولات الأربع الكبرى.

وكان زفيريف في وقت ما يعتبر من أبرز لاعبي ”الجيل التالي“ المرشحين لكسر هيمنة نوفاك ديوكوفيتش ورفائيل نادال وروجر فيدرر على البطولات الكبرى.

لكن اللاعب الألماني، الذي هزم فيدرر وديوكوفيتش في طريقه لإحراز لقب البطولة الختامية للموسم في 2018، تراجع بشدة وفشل في تجاوز دور الثمانية في أي من البطولات الأربع الكبرى.

وقال زفيريف ”إنه شعور رائع، لا أعرف ماذا أقول. أبليت بلاء حسنا في البطولات الأخرى، فزت ببطولات للأساتذة، وفزت بالبطولة الختامية للموسم لكني لم أكسر مطلقا هذا الحاجز في البطولات الأربع الكبرى“.

وأضاف ”لا يمكنكم تخيل ما الذي يعنيه ذلك بالنسبة لي وأتمنى أن تكون هذه أول مرة في مرات عديدة قادمة“.

ودخل زفيريف أولى البطولات الأربع الكبرى في العام وهو يفتقر للثقة بعد أن خسر مبارياته الثلاث في النسخة الأولى من كأس اتحاد اللاعبين المحترفين.

وارتكب 31 خطأ مزدوجا في المجمل خلال هزائمه الثلاث لكن ضربات إرساله كانت رائعة في أولى البطولات الكبرى هذا العام.

وسدد زفيريف 13 ضربة إرسال ساحقة في مباراة الأربعاء وبينما واجه منافسه صعوبات في إرساله، نجح اللاعب الألماني في 80 بالمئة من إرساله الأول.

وقال زفيريف عند سؤاله عما فعله لتحسين إرساله بعد كأس اتحاد اللاعبين المحترفين ”أشكركم على تذكيري بذلك. اعتقدت أنني نسيت.

”بذلت جهدا كبيرا. هذه بطولة كبرى. في هذا المكان من المفترض أن تقدم أفضل أداء لديك وأنا أفعل ذلك الآن“.

وكسر السويسري فافرينكا، الذي أحرز أول ألقابه الثلاثة في البطولات الأربع الكبرى في ملبورن بارك عام 2014، إرسال زفيريف مرتين في بداية المجموعة الأولى ليحسمها سريعا لكن اللاعب الألماني البالغ من العمر 22 عاما رد بقوة وعاد لأجواء اللقاء.

وكانت المجموعة الأولى ضد فافرينكا أول مجموعة يخسرها زفيريف في أستراليا المفتوحة هذا العام لكنه فاز بالمجموعات الثلاث التالية بعدما كسر إرسال منافسه البالغ عمره 34 عاما خمس مرات.

وقال زفيريف ضاحكا ”كنت أستعد للحديث إلى الصحافة حول سبب خسارتي بثلاث مجموعات متتالية لكي أكون أمينا“ مضيفا أنه كان بحاجة لبعض الوقت ليتأقلم على الأجواء لأنه خاض مبارياته السابقة في المساء.

وأنهى زفيريف المباراة من أول فرصة عندما سدد فافرينكا الكرة بضربة أمامية خارج الملعب وسيلتقي مع الإسباني نادال المصنف الأول أو النمساوي دومينيك تيم من أجل مكان في نهائي الأحد القادم.